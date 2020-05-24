Geçen yıl kiraz ihracatında 183 milyon dolarla rekor kırıldığını anımsatan Uçak, "Geçen seneye göre yüzde 15-20 civarında rekolte artışını elimize ulaşan raporlarda gördük. Rekoltedeki bu artış, ihracata da paralel olarak yansıyacak. Virüs salgınına rağmen ihracatımız artacak çünkü mevsim güzel gitti, verim ve kalite güzel." diye konuştu.

Uçak, ihracatın Kovid-19 salgınından etkilenmediğine dikkati çekerek, "Koronavirüs tarımın önemini bir kez daha herkese gösterdi, insanların bilinçli gıda tüketimi arttı. İnsanlar evde kaldıkça vitaminli meyve ve sebzelere yöneldi. Salgının tarım sektörüne bu anlamda bir faydası oldu. İhracatımız etkilenmedi, pazarlarımızda bir sıkıntı yaşanmadı." ifadelerini kullandı.