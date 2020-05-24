20202 yılının ikinci yarısında alacağı zam oranını merak eden yaklaşık 13 milyon emekli, bu rakamları öğrenmek için araştırmalara başladı. Enflasyon tahminleri, hem SSK ve Bağ- Kur hem de memur emeklilerinin zam oranının aynı olacağını ortaya koyuyor. Tüm emeklilerin Temmuz zammı yüzde 4.41 olarak tahmin ediliyor. TAKVİM, son tahminlere göre emeklilerin yılın ikinci yarısından itibaren alacağı maaşları hesapladı. Peki, Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK-Bağ-Kur emeklisi kaç TL maaş alacak? İşte detaylar...

TEMMUZ AYI EMEKLİ MAAŞI ZAM TAHMİNİ NE KADAR?

Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 4 artış ve Ocak-Haziran enflasyonu yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.



Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketinden de ilk 6 aylık enflasyon için yüzde 4.41 tahmini çıktı. Buna göre, SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 4.41 zam alacak. Memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 0.41 enflasyon farkıyla yüzde 4.41'e çıkacak.