1000 TL başvuru ve sonuç linki sayfamızda yer alıyor!

Pandemi 1000 TL yardım başvurusu sonucu vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Corona virüs ile mücadele kapsamında ihtiyacı olanlara 1000 TL sosyal yardım veriliyor, bunun için belli şartlara sahip olmak ve başvuru yapmak gerekiyor. Daha önce 4.4 milyon haneye 1000'er lira ödeme yapılırken şimdi 3.fazda ihtiyacı olanlara ki 1000 TL pandemi sosyal destek yardımı yapılıyor. İşte Pandemi 1000 TL yardım başvurusu sonucu ve detayları takvim.com.tr'de
SOSYAL YARDIM 3. FAZ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.
* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,
* 0 – Pazartesi
* 2 – Salı
* 4 – Çarşamba
* 6 – Perşembe
* 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.
SOSYAL YARDIM NASIL ALINACAK?
PTT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
*Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri süresince bazı PTT iş yerlerimizde yaşanan yoğunluğun, çalışma arkadaşlarımızın ve siz değerli müşterilerimizin koronavirüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla 03.04.2020 tarihinden itibaren sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerimizi ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldık.
Alınan bu kararın ardından PTT dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçiler sosyal yardım ödemelerini evde yapacak.
İHTİYAÇ SAHİBİ HERKESE VERİLECEK
Korona nedeniyle işini kaybedenlere , işsizlere , ihtiyaç sahiplerine, düşük gelirlilere 1000 TL ödeme yapılacak.
1000 TL VERİLMEYE BAŞLANDI
1000 TL korona başvurusu sırasında İBAN bilgilerini giren vatandaşların 1000 TL'si , hesaba gönderilecek. İBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.
1000 TL SONUÇ SORGULAMA SAYFASI
1000 TL başvurusu devam ediyor. İlk başvurularını yapanların sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Sonuçlar aşağıdaki linkten sorgulanacak:
https://www.turkiye.gov.tr/acshb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama
Yukarıdaki linkte tıklayın ve 1000 TL başvuru sonucunuzu sorgulayın.
1000 TL BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
1000 TL nakdi yardım başvurusu aşağıdaki linkten yapılıyor.
https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu
KİMLER BAŞVURACAK?
Yeni bin liralık desteğe düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışırken işsiz kalıp gelirinden olanlar başvuracak. Her evden bir kişinin başvurması yeterli olacak.
KİMLER ALAMAYACAK?
Bu destekten düzenli geliri olan kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar yararlanamayacak. Daha önce bin liralık destekten yararlananlar da başvuru yapamayacak.
NASIL BAŞVURULACAK?
TC numarasının son rakamına göre e-devletten başvuru yapılabilecek. Buna göre TC numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar Salı 4 olanlar Çarşamba 6 olanlar Perşembe ve 8 olanlar Cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve Pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek. E-devlete girdikten sonra bu destek başvurusu ilk sayfada bulunabilecek
BAŞVURUDA NEYE BAKILACAK?
e-devletteki başvuru bölümünde kişilere gelirleriyle ilgili sorular sorulurken giderlerine de bakılacak. Gelir gider dengesi ile ilgili bilgiler istenecek. Elektrik su ve doğal gez faturalarının son gelen miktarı sorulacak. Kira gideri, çocuk sayısı ve diğer masraflar hakkında da bilgi alınacak. Böylece kişinin muhtaçlık durumu tespit edilerek yardım yapılacak.
PANDEMİ NEDİR?
Pandemi; dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isimdir.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 kapsamında 1-5 Nisan'da 2 milyon 111 bin haneye ödeme yapıldı. Faz 2 kapsamında 19 Nisan itibarıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca ihtiyaç sahibi 2 milyon 300 bin haneye 1000'er lira nakdi yardımın ödemeleri ise 19 Nisan'da başladı. Böylece ilk iki fazdaki yardımlardan 4,4 milyon hane yararlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Pandemi Sosyal Destek Programı 3. faz başvurularının e-Devlet kapısı üzerinden dün itibarıyla alınmaya başlandığını açıkladı. Gözler şimdi 3. faz sonuçlarının açıklanacağı tarihte.
Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak. Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin yardım ödemesi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.