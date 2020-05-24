Emeklilere müjde üstüne müjde geliyor. Koronavirüs salgını boyunca emeklilere pek çok ödeme yapıldı. Emekli maaşları arttırıldı ve promosyon ödemeleri yapıldı. Şimdi ise Ziraat Bankası, 2020 yılında emeklilere düşük faizli kredi desteği veriyor. Emeklinin artısı paketi Ziraat Bankası tarafından yalnızca emekli müşterileri için sunulan bir hizmettir. Emeklinin artısı paketi, özellikle uygun faiz oranları ile ön plana çıkmaktadır. Emeklilere konut ve ihtiyaç kredisi veren Ziraat Bankası kredileri için resmi site üzerinden online başvuru yaparak anında kredi kullanabiliyorsunuz. Ziraat Bankası'ndan ihtiyaç, araç ve konut kredisi alacak kişilere maaşlarına göre taksitlendirme yapılmaktadır. Ayrıca bu kişilere banka tarafından uygun kredi ve faiz oranları sunulmaktadır.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİYE TÜKETİCİ KREDİSİ
Ziraat Bankası, emeklilere özel kredi kampanyası dahilinde %0,98 faiz oranıyla 60 aya kadar vadelendirilebilen kredi desteği sunuyor. Emeklilere özel bu ihtiyaç kredisinde 20 bin TL kredi kullanımında 60 aylık vadede aylık 466 TL taksit tutarı düşüyor.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİLERE KONUT KREDİSİ
Ziraat Bankası emekliler için konut kredisi kapsamında %0,94 faiz oranı uyguluyor. 100 bin TL'lik kredi için 120 ay vadede aylık 1.393 TL taksit düşüyor. Kredi örnek tablosunu aşağıdan inceleyebilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ KREDİSİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Ziraat Bankası emekli kredisi başvurusu için bankanın resmi sitesini kullanabilirsiniz. Resmi sitedeki başvuru bölümünde sizden şu bilgiler istenecektir:
TC kimlik no
Cep telefonu numarası
Kredi vadesi
Kredi tutarı
Gelir bilgisi
Krediyle alakalı bilgileri girdikten sonra altında yer alan sözleşmeyi onaylayınız. Sonrasında güvenlik kodunu da doğru şekilde girerek ''Gönder'' butonuna tıkladığınızda kredi başvurunuz gerçekleşecektir.
Ziraat Bankası Emekli Kredisi Başvuru Sonucu Nasıl Öğrenilir?
Ziraat Bankası emekli kredisi başvuru sonucu cep telefonunuza kısa mesaj olarak gelecektir.
ZİRAAT BANKASI NE KADAR EMEKLİ KREDİSİ VERİYOR?
Ziraat Bankası emekli kredisi üst limitleri şöyledir:
Emekli tüketici kredisi: 30.000 TL
Emekliye konut kredisi: 100.000 TL
Yıllık Maliyet oranı faiz tahsis ücreti ve vergiler temel alınarak hesaplanmıştır. 35 yaş için hesaplanan 1 yıllık ortalama sigorta masrafı tüketici kredisi için 39,67-TL, konut kredisi için 108,19.-TL'dir.
Kredi paketine ait faiz oranlarından; Bankkart, KMH ve Talimat Ürünlerine sahip olan veya yeni başvuruda bulunan; İnternet Bankacılığı, BES, AZG, DASK, Konut Sigortası, KASKO, Eşya Sigortası ve Klasik Sivil Yangın Sigortası ürünlerinden en az iki tanesine sahip olan veya yeni başvuruda bulunanlar faydalanabilecektir.
Konut Kredisi için; Bank kart, KMH ve Talimat Ürünlerine sahip olan veya yeni başvuruda bulunan; İnternet Bankacılığı, BES, AZG, DASK, Konut Sigortası, KASKO, Eşya Sigortası, Klasik Sivil Yangın Sigortası ürünlerinden en az üç tanesine sahip olan veya yeni başvuruda bulunanlar faydalanabilecektir.
Kampanyadan maaşını Bankamız aracılığı ile alan emeklilerimiz faydalanabilecektir.
Detaylı bilgi için şubelerimize başvurabilirsiniz.
Banka gerekli görülmesi halinde kredi koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.
Ziraat Bankası Emekli Kredisi Yaş Sınırı Kaçtır?
Ziraat Bankası emekliye kredide yaş sınırı 65 olmaktadır. 65 yaşın üzerindeki vatandaşlar uzun vadeli kredi çekmek için uygun değildir. Yaş sınırı bankalara göre değişmektedir. Buna göre yapılan hesaplamalarda yaş ve kullanacağınız kredisi vadesi 80'i geçmez. Bu noktada örnek vermek gerekirse; vatandaş eğer 79 yaşında ise, yalnızca 1 senelik, kısa vadede kredi çekebilmektedir. Ziraat Bankası, düşük faiz oranlarının yanı sıra emekli kredisi kampanyaları ile maaşın 10 katı kadar emekli kredisi verebilmektedir.