Ramazan Bayramını idrak ettiğimiz şu günlerde milyonlarca emekli için güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bu anlamda zamlı maaşları ile birlikte promosyonlarını da ceplerine koyan emekliler bankaların kendileri için tahsis ettiği kredi oranlarını merak ediyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Şekerbank, Burgan Bank kredi faiz oranı rakamları emeklilere büyük fırsat yaratıyor. Örnek vermek gerekirse; Ziraat Bankası üzerinden emekli kredisi alacaksanız, bu bankadan emekli maaşı almanız gerekiyor. Banka ihtiyaç kredisi adı altında 100.000 TL'ye kadar 60 ay vadeli kredi alabilirsiniz. Emekli kredisi sadece emekli olan kişilerin kendi bankalarından maaş almaları durumunda kredi kampanyasına verilen isimdir. Bankalar emeklilere kredi verirken maaş müşterisi olmasını ve bankalardan bir icralık durumunun olmamasını istemektedir. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Şekerbank, Burgan Bank 60 ay vadeli kredi faiz oranları takvim.com.tr'de
Vakıfbank Emekli Kredisi
Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alanlar 100.000 TL kredi alabilirler. Bu krediyi alabilmeleri için bu bankadan maaş alınması ve maaşınızın 22 katının 100 bine kadar gelmesi gerekmektedir. Vakıfbank emekli maaşı alan müşteriler ayrıca uygun faiz oranları ile kredi alabilirler. Başvuruları sadece banka şubelerinden yapılmaktadır. Eğer bu bankadan maaş almıyorsanız kredi notunuza bakılır ve bu durumda 15 katına kadar kredi alırsınız. Ama bu krediyi alırken maaşınızı taşıma emri vereceksiniz. Maaşınız taşındıktan sonra 7 katını da kullanabilirsiniz. Bankadan maaş alıyorsanız kredi notunuz düşük olsa da kredi kullanma imkanınız vardır
Ziraat Bankası Emekli Kredisi
Ziraat Bankası üzerinden emekli kredisi alacaksanız, bu bankadan emekli maaşı almanız gerekiyor. Banka ihtiyaç kredisi adı altında 100.000 TL'ye kadar 60 ay vadeli kredi alabilirsiniz. (takvim.com.tr) Ziraat Bankası emekli kredisi alacaksanız öncelikle bankanın şartlarına uygun olmanız gerekiyor. İcralık bir durumunuz varsa bu icralık durumda kredi alamazsınız. Ancak bu borçları kapatıp kredi alabilirsiniz. Maaş aldığınız banka şubesinden istediğiniz zaman kredi başvurusu yapabilirsiniz. Krediniz maaşınıza göre onaylanacaktır.
Şekerbank 100.000 TL Emekli Kredisi
Şekerbank üzerinden emeklilerin tercih ettiği kredi kampanyası borç kapatma kredisi olarak bilinmektedir. Şekerbank ihtiyaç kredisi adı altında verilen emekli borç kapatmalı kredilerde onay almanız durumunda tüm banka borçlarınız kapanacak ve maaşınız Şekerbank'a taşınacaktır. Banka 100.000 TL'ye kadar sizlere kredi imkanı vermektedir. Başvurular sadece banka şubelerinden yapılıyor. Eğer maaşınız bu bankadaysa daha uygun faizlerle kredi alabilirsiniz.
Burgan Bank Emekliye Kredi Kampanyası
Emekli maaşınızı Burgan Bank'a taşırsanız, taşıdığınız gün 100.000 TL'ye kadar kredi alabilirsiniz. Bu bankadan kredi başvurusu yapacak olan müşteriler kredi notu düşük olsa da işlem yapabilirler. Başvurular sadece banka şubelerinden yapılmaktadır. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler 75 yaşına kadar kredi kullanabilirler. Yüksek yaş olan müşterilerin fazla hayat sigortası ödeyeceklerini de söylemek istiyoruz. Banka kredi onayı aldığınızda aynı gün kredinizi kullanabilirsiniz. Burgan Bank ayrıca PTT anlaşmalı olarak da kredi veren bir bankadır. PTT kredisi adı altında 100 bin liraya kadar kredi alamazsınız. Ayrıca PTT emeklisi olmanız gerekiyor.
Emekli Kredisi Alabilmek İçin Sağlanması Gereken Şartlar Nelerdir?
Emekli kredisi alabilmek için sağlanması gereken şartlar şunlardır:
Kişinin kredi sicilinin temiz olması gereklidir. Hakkında herhangi bir yasal veya idari takibin bulunmaması gereklidir.
Emeklilerin emeklilik kredisi alabilmeleri için; yaşlarının 75 veya 80'in üzerinde olmaması gereklidir. Bu yaş limitinin üst sınırı, bankadan bankaya göre değişiklik göstermektedir.
Kişi emekli olduktan sonra hala çalışmaya devam ediyor ise; çalıştığı işten edindiği geliri belgeleyebilmelidir.
Emeklilere vade sınırı konmuştur. İhtiyaç kredisi aldıklarında 36 aya varan vade, taşıt kredisi aldıklarında 48 aya varan vade seçeneklerini kullanabilmektedirler. Kişinin gelir durumuna ve bankanın inisiyatifine göre bu vadede değişiklik olabilmektedir.
Kişinin emeklilik kredisi alabilmesi için; talep ettiği kredi miktarına göre aylık ödemesi gereken taksit miktarının, aylık gelirinin yarısından az olması gereklidir.
Kişi eğer emeklilik kredisi alabilmek için herhangi bir gayrimenkulünü ipotek ettirecek ise ve kişi evli ise; eşinin yazılı iznini alması gereklidir.
Bankaların Emekli Kredileri Faiz Oranları Ne Kadardır?
QNB Finansbank, emekli kredisi alacak olan kişilere; %1.48 oranında faiz uygulamaktadır.
Türkiye Ekonomi Bankası, emekli kredisi alacak olan kişilere; %1.50 oranında faiz uygulamaktadır.
İş Bankası, emekli kredisi alacak olan kişilere; %1.59 oranında faiz uygulamaktadır.
ING Bank, emekli kredisi alacak olan kişilere; %1.59 oranında faiz uygulamaktadır.
Garanti Bankası, emekli kredisi alacak olan kişilere; %1.87 oranında faiz uygulamaktadır.
Dipnot: Faiz oranlarında değişiklik olabilir.
Emeklilere Kolay Kredi Veren Bankalar Hangileridir?
Aktif Bank; herhangi bir evrak veya kefil talep etmeden, emeklilere emekli kredisi vermektedir.
Enpara; evrak ve kefil talep etmeden emeklilere kredi verebilmektedir.
CEPTETEB; evrak veya kefil talep etmeden emeklilere kredi verebilmektedir.