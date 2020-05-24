Yeni tip koronavirüs salgınına karşı Türkiye'nin güçlü sağlık sistemi, sosyal yardımlardaki başarısı ve zamanında alınan tedbirler, birçok ülkeye örnek teşkil etti.
Türkiye'de ihtiyaç sahibi ailelere ulaşılması ise çok zaman almadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, ilk etapta düzenli merkezi sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın biner lira ödeme yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 milyon 300 bin aileye daha yardım ulaştırılacağını açıklamasının ardından gözler illerde valilik, ilçelerde ise kaymakamlıklara bağlı çalışan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına çevrildi. Vakıflar tarafından incelenen 2. faz kapsamında 19 Nisan itibariyle 2 milyon 300 bin aileye daha ödemeler yapılmaya başlanıldı.
DEVLETİN 10 BİN KİŞİLİK YARDIM ORDUSU
4 milyon 411 bin haneye yardımların ulaştırılmasında rol oynayan Sosyal yardımlaşma vakıfları, koronavirüs salgınından çok daha önce ihtiyaç sahibi aileleri belirlemiş olması bu süreçte devletin ihtiyaç sahiplerine hızlıca ulaşmasını sağlayarak Türkiye'nin sosyal devlet anlayış farkını ortaya koydu.
İhtiyaç sahibi ailelerin yıllar içerisinde sistemli bir şekilde yapılan hane ziyaretleri, aniden gelişen bu salgında ihtiyaç sahibi vatandaşların müracaat için yığılmalarının da önüne geçti. 2004 yılında kurumsal bir yapıya kavuşturularak 81'i il, 973'ü de ilçede olmak üzere bin 3 noktada faaliyet gösteren Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, koronavirüs salgınında da 10 bin çalışanı aracılığıyla devletin yardım eli oldu.
DEV VERİTABANI
Bugüne kadar yardıma muhtaç kişilere asli görevleri kapsamında, gıda, kömür, barınma ve parasal yardımlar sağlayan, 65 yaş, engelli, evde bakım aylığı gibi sosyal yardımların ulaştırılması ve Genel Sağlık Sigorta uygulamasında gelir tespiti yapan vakıf çalışanlarının elindeki veriler salgında etkin olarak kullanıldı.
İlk etapta 2 milyon 111 bin aileye yapılan biner liralık yardımlar vakfa kayıtlı ihtiyaç sahiplerine verildi. İkinci fazda belirtilen 2 milyon 300 bin aileye daha verilecek biner liralık yardımların da aynı şekilde vakfın veri tabanında daha önceden gelir incelemeleri yapılan aileler olduğu öğrenildi.
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı çalışanları koronavirüs salgınında 65 yaş ve üstü ile kronik hastalar ve sokağa çıkamayan vatandaşların, birçok zaruri ihtiyaçlarını karşılamak adına kurulan Vefa Sosyal Destek Gurubunun da temelini oluşturuyor. Salgının ilk başında ihtiyaç sahipleri ailelere gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapan vakıflar, salgın nedeniyle çalışamayan yada zor duruma düşen vatandaşlarında müracaatlarını alarak nakdi yardım yapmaya devam ediyor. (Sabah)