DEVLETİN 10 BİN KİŞİLİK YARDIM ORDUSU

4 milyon 411 bin haneye yardımların ulaştırılmasında rol oynayan Sosyal yardımlaşma vakıfları, koronavirüs salgınından çok daha önce ihtiyaç sahibi aileleri belirlemiş olması bu süreçte devletin ihtiyaç sahiplerine hızlıca ulaşmasını sağlayarak Türkiye'nin sosyal devlet anlayış farkını ortaya koydu.

İhtiyaç sahibi ailelerin yıllar içerisinde sistemli bir şekilde yapılan hane ziyaretleri, aniden gelişen bu salgında ihtiyaç sahibi vatandaşların müracaat için yığılmalarının da önüne geçti. 2004 yılında kurumsal bir yapıya kavuşturularak 81'i il, 973'ü de ilçede olmak üzere bin 3 noktada faaliyet gösteren Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, koronavirüs salgınında da 10 bin çalışanı aracılığıyla devletin yardım eli oldu.