Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde YHT seferlerinin 28 Mayıs'ta başlayacağını duyurmuştu. Bu süreçte seferlerin başlamasıyla biletlerin nasıl alınacağı ise merak konusuydu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı TCDD Taşımacılık A.Ş, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından alınan kodla Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerinin nasıl alınacağına dair bir anlatım videosu paylaştı.

Hayat Eve Sığar (HES) koduyla Yüksek Hızlı Tren (YHT) bileti nasıl alınır?#YenidenRaylardayız pic.twitter.com/k3iDv88mqK — YHT (@YHTTCDD) May 24, 2020

TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından paylaşılan videoda, "Seyahat İzin Belgesi" bulunan vatandaşların, ayrıca Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden aldığı kodla biletleri nasıl alacağı anlatıldı.