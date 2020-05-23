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    • Ekonomi
    • 23.05.2020 13:29
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    • 23.05.2020 13:33
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    Son dakika: 'da bayram sonrası mesai saatleri değişiyor!

    nedeniyle kamuda yapılan mesai saati değişiklikleri, Ramazan Bayramı bitimiyle birlikte sona eriyor. Valiliğinden yapılan açıklamada, kamuda mesai saatlerinin 27 Mayıs'tan itibaren 09.00 - 13.00, 13.30- 17.30 olarak uygulanacağı belirtildi.

    Kamuda bayram sonrası mesai saatleri değişiyor

    'da mesai saatlerinde 27 Mayıs'tan itibaren düzenlemeye gidileceği duyuruldu. Daha önce tedbirleri kapsamında değişen mesai saatleri, kamuda 27 Mayıs itibarıyla 09.00 - 13.00, 13.30- 17.30 olarak uygulanacak.

    İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada:
    "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100'ncü maddesi gereğince; ilimizde mesai saatleri 27.05.2020 tarihinden itibaren 09.00 - 13.00, 13.30- 17.30 olarak uygulanacaktır.

    Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır.

    Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim." denildi.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: İstanbul'da bayram sonrası mesai saatleri değişiyor!
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