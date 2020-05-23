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    • Ekonomi
    • 23.05.2020 16:13
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    • 23.05.2020 16:13
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    Kurasız çekilişsiz büyük imkan! birçok ilde yüzlerce daire için yeni fırsatlar sundu

    tarafından hazırlanan projelerle her yıl on binlerce vatandaşı uygun fiyatlarla konut sahibi oluyor. Ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber yine TOKİ'den geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı uygun fiyatlara satışlara başladı. Açık satış yöntemi ile satışa çıkarılan evleri almak isteyenler TOKİ'ye başvurabiliyor. Haziran ve Eylül ayına kadar çeşitli illerde satışlar devam ediyor. İşte il il satışa sunulan daireler

    TOKİ yüzlerce evi uygun fiyatlarla satışa başladı!

    TOKi uygun fiyatlarla daire sahibi olmak isteyenler için yeni fırsatları duyurdu. Bilindiği üzere Toplu Konut İdaresi (TOKİ) belirli tarihler aralığında uygun fiyatlı daireleri satışa çıkarıyor. Son olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Türkiye'nin farklı illerinde inşa edilmiş alt ve orta gelir grubuna yönelik konutları satışa sundu. Açık satış yöntemi ile satışa çıkarılan evleri almak isteyenler TOKİ'ye başvuru yapabiliyor. İşte il il satışa sunulan daireler ve fiyat bilgileri...

    TOKİ İL İL SATIŞA SUNULAN DAİRELER

    Uygun fiyatlara satılan evler şöyle:

    Kırıkkale

    610 daire

    Bolu

    43 daire

    Kırşehir

    3 daire

    Kütahya

    10 daire

    Çankırı

    73 daire

    Malatya

    7 daire

    Niğde

    5 daire

    Bitlis

    1 daire

    Hatay

    70 daire

    Kars

    9 daire

    Samsun

    147 daire

    Ankara

    629 daire

    Şanlıurfa

    12 daire

    Balıkesir

    3 daire

    Antalya

    208 daire

    Yozgat

    4 daire

    Sinop

    4 daire
    Haberler Ekonomi Kurasız çekilişsiz büyük imkan! TOKİ birçok ilde yüzlerce daire için yeni fırsatlar sundu
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