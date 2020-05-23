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    • Ekonomi
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    • 23.05.2020 10:54
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    : sı'na destek 2 milyar lirayı geçti

    haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, COVID-19 pandemisi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla 30 Mart’ta Cumhurbaşkanı ’ın öncülüğünde başlatılan “ ” başlıklı milli dayanışma sında bugüne kadar toplam 2.030.380.771 TL toplandığını açıkladı.

    Biz Bize Yeteriz Türkiyem'e dev destek

    Bakan Selçuk, için vatandaşların toplam 6.405.225 sms attığını kaydetti.

    Salgın sürecinde ekonomik ve sosyal destek paketleriyle vatandaşlara destek olunduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, bu milli dayanışma kampanyasıyla da ihtiyaç sahibi vatandaşlara ilave destekler sunulmasının amaçlandığını kaydetti.

    Devlet ve milletin bu zor dönemde el ele vererek ihtiyaç sahibi vatandaşlar için örnek dayanışma sergilediğini ifade eden Bakan Selçuk, "Kampanyaya katkıda bulunan, destek veren yüce gönüllü milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Bu iyilik hareketine kampanya sona erinceye kadar desteğinizin devam etmesi çağrısında bulunuyorum." dedi.

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