Kampanyaya verilen nakdi yardımların yanı sıra ayni yardımlar da öne çıkıyor. Tüm Türkiye, Sağlık Bakanlığı'nın küresel salgınla verdiği mücadeleye omuz veriyor. Tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan 100 adet yerli entübasyon cihazının hastanelerin kullanımına sunulmasının yanı sıra, birçok şirket bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan ürünleri karşılamak için hummalı bir çalışma yürütüyor…

MERCEDES TÜRK KABİN ÜRETİYOR

Mercedes-Benz Türk, yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını sebebiyle oluşan medikal ürün ihtiyacını karşılamak üzere pleksi kabinlerin üretimine başladı. Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı pleksi kabinler, yeni tip koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılacak. İlk aşamada 100 adet entübasyon kabini ve 50 adet numune kabini üretilirken bu ekipmanlar, Sağlık Bakanlığı'na bağışlanıyor. Üretilen kabinlerin teslimatı ise ihtiyaç duyulan hastanelere bakanlık gerçekleştiriliyor. Bu kabinler, tedavi sürecinde sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüse karşı korunmasında önemli bir görev görüyor.

VİRÜS İÇİN GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİLER

COVID-19'la mücadele kapsamında Anadolu Isuzu, Garenta, KIA ve KNS Otomotiv, entübasyon ve biyolojik numune alma kabini üretimi için işbirliği yaptı. Sağlık personelini salgından korumak amacıyla başlatılan proje kapsamında üretilecek olan entübasyon ve biyolojik numune alma kabinleri ihtiyacı olan hastanelere teslim edilecek. Virüs testleri sırasında sağlık personelini maksimum seviyede korumak için üretilen kabinler entübasyon operasyonu sırasında, hastalar operasyon yatağındayken doktorları aerosollerden koruyor bu sayede sağlık çalışanı örnekleri güvenli bir şekilde alabiliyor. Hasta veya virüs şüphesi olan kişi, bu kabine girdiği zaman izole edilmiş delikleri sayesinde temas olmaksızın örnek alınıyor. Bu sayede hem sağlık çalışanı hem de kabine giren kişinin, virüsten etkilenmesi en aza indiriliyor. Kabinlerin ilerleyen günlerde hastanelere teslim edilmesi bekleniyor. Anadolu Gurubu, daha önce de Milli Dayanışma Kampanyası'na 30 milyon TL'lik kaynak ayırdığını ve 5 milyon TL bağış yaptığını açıklamıştı.

UEDAŞ'TAN SİPERLİK MASKE

Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, Ar-Ge merkezinde siperlik maske üretimine başladı. Bursa başta olmak üzere, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonun üzerinde vatandaşa elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz bugünlerde Ar-Ge ekibini harekete geçirdi. UEDAŞ Ar-Ge ekibi tarafından çizimleri yapılan ve 3 boyutlu yazıcılarla üretimine başlanan siperlik maskeler, esnek sağlam ABS malzemeden oluşurken kolay dezenfekte edilebilmesi için zahmetsizce sökülüp takılabiliyor. Ayarlanabilir esnek delikli lastikli sistemi sayesinde kullanım kolaylığı sunuyor. Üretimin ilk siperlik maskeleri önce kendi çalışanlarına dağıtan UEDAŞ, Bursa Şehir Hastanesi ve Aile Sağlığı Merkezleri'ndeki çalışanlara da dağıtım yaparak koronavirüs ile mücadele sürecinde aktif olarak yer almaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde saha ekipleri ve ihtiyaç duyan çalışanlar için maske dağıtımı UEDAŞ'ın hizmet bölgesindeki diğer illerde de sürdürülecek.

İKİ DEVDEN ANLAMLI İŞBİRLİĞİ

Petrol Ofisi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Teknoloji Geliştirme Bölgesi İTÜ ARI Teknokent, Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinde güç birliği yaptı. Bu kapsamda Petrol Ofisi İTÜ Çekirdek'in, koronavirüs ile mücadele kapsamında, ürün ve hizmet geliştiren girişimlere sunduğu olanaklara destek verecek. İTÜ Çekirdek girişimcilerinin kullandıkları malzeme ve ürettikleri cihazların maliyetleri de söz konusu destek kapsamında yer alıyor. Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper, "Salgına karşı mücadelede ülkemiz ve insanımızın yararına olan işlere destek olmak bizim için büyük önem taşıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi, uluslararası prestije sahip, ülkemizin köklü ve önde gelen üniversitelerinden biri. Bu zorlu süreçte ve devamında koronavirüse karşı mücadelede İTÜ Çekirdek'in teknoloji gücü ve kabiliyeti ile birlikte yer almak bizler için çok önemli" dedi.

YILDIZ'DAN TOPYEKUN ÇALIŞMA

Yıldız Teknopark, COVİD 19 ile karşı mücadelede önemli bir inovasyon merkezi haline geldi. Teknopark bünyesindeki şirketler pandemiye karşı farklı medikal ürünler geliştirdi. Yıldız Teknopark'ta Covid 19 aşısıdan hızlı tanı kitine, otonom hastane robotundan yenilebilir antiviral etkili koruyucu spreye kadar pek çok farklı ürünün geliştirilmesi konusunda yoğun bir çalışma sürdürülüyor. Medikal ürün geliştiren firmalarıyla koronavirüse karşı da önemli bir inovasyon merkezi olan Yıldız Teknopark'ta Covid 19 aşısıdan hızlı tanı kitine, otonom hastane robotundan yenilebilir antiviral etkili koruyucu spreye kadar pek çok farklı ürünün geliştirilmesi konusunda yoğun bir çalışma sürdürülüyor. Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, yerleşkede bulunan ve sağlık alanında faaliyet gösteren firma envanterini salgınla mücadele eden ilgili kurumlarla paylaştıklarını anlattı.

FERİDE CEM-SABAH