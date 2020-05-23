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    • Ekonomi
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    • 23.05.2020 22:52
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    Hazine ve Maliye Bakanı duyurdu: İhracatın içindeki ithalat payı araştırmasında en iyi 20'deyiz

    Hazine ve Maliye Bakanı , OECD'nin ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasına göre; 'nin , , 'dan iyi durumda olduğunu duyurdu. Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İhracatımız ithalata bağımlı yaklaşımının temelsiz olduğu ortaya çıktı. OECD'nin ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasına göre; Türkiye yüzde 16,5 ile en iyi 20'de ve Almanya, Fransa, İtalya'dan iyi durumda. Yerlileştirme ve üretim desteklerimizle bu oranı daha da düşüreceğiz" ifadelerini kullandı.

    Türkiye en iyi 20'de!

    Hazine ve Maliye Bakanı , OECD'nin ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasına göre; 'nin , , 'dan iyi durumda olduğunu duyurdu.

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İhracatımız ithalata bağımlı yaklaşımının temelsiz olduğu ortaya çıktı. OECD'nin ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasına göre; Türkiye yüzde 16,5 ile en iyi 20'de ve Almanya, Fransa, İtalya'dan iyi durumda. Yerlileştirme ve üretim desteklerimizle bu oranı daha da düşüreceğiz" ifadelerini kullandı.

    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: İhracatın içindeki ithalat payı araştırmasında en iyi 20'deyiz
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