Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, OECD'nin ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasına göre; Türkiye'nin Almanya, Fransa, İtalya'dan iyi durumda olduğunu duyurdu.



Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İhracatımız ithalata bağımlı yaklaşımının temelsiz olduğu ortaya çıktı. OECD'nin ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasına göre; Türkiye yüzde 16,5 ile en iyi 20'de ve Almanya, Fransa, İtalya'dan iyi durumda. Yerlileştirme ve üretim desteklerimizle bu oranı daha da düşüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"İhracatımız ithalata bağımlı" yaklaşımının temelsiz olduğu ortaya çıktı.



OECD'nin ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasına göre Türkiye %16.5 ile en iyi 20'de ve Almanya, Fransa, İtalya'dan iyi durumda.



Yerlileştirme ve üretim desteklerimizle bu oranı daha da düşüreceğiz. pic.twitter.com/HXt355sYGs — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 23, 2020