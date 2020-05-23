Emekliler için 2020 kazanç yılı oldu. Ocak'ta maaşları artan, ikinci promosyonunu zamlı alma imkanına kavuşan, Ramazan Bayramı ikramiyesini erken cebine koyan emeklilerin, 650 bininin aylık geliri de bin 500 liraya yükseltildi.
Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında yapılan yasal düzenleme ile ek ödeme dahil taban aylık ödemesi bin liradan bin 500 liraya çıkarıldı.
Bu kapsamda maaşı bin 500 liranın altında olan emeklilere, Nisan'dan itibaren bin 500 lira ödenmeye başlandı.
Bu adım emeklileri rahatlatırken; Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) SSK ve Bağ-Kur sigortalılarının taban emekli aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebi geldi.
ZAM FORMÜLÜ
Bu öneri kabul görürse, en düşük emekli aylığı 2 bin 324 liraya çıkacak.
Ek ödeme dahil maaşı 2 bin 324 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kazancı yükselecek.
Gelirlerde 824 liraya varan artış yaşanacak.
Düzenlemeden, kapsamdaki emeklilerden vefat etmiş olanların hak sahibi yakınları da hisseleri oranında yararlanacak.