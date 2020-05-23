Ekonomiye güven Mayıs'ta yükselirken, kapasite kullanım oranı da ibreyi yukarı çevirdi. Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 10.1 puan artarak 76.9 seviyesinde gerçekleşti.
Gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, üretim hacmi, genel gidişat, sabit sermaye yatırım harcaması, toplam istihdam miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.
Mayıs'ta mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, hizmet sektöründe yüzde 10.8, perakende ticarette yüzde 5, inşaatta 31.1 arttı. İmalat sanayiinde kapasite kullanım oranı da Mayıs'ta yüzde 62.6 seviyesine yükseldi.