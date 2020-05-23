Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 23.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    ye güven yükseldi

    ye güven 'ta yükselirken, kapasite kullanım oranı da ibreyi yukarı çevirdi. , bir önceki aya göre 10.1 puan artarak 76.9 seviyesinde gerçekleşti.

    Güven yükseldi

    Ekonomiye güven Mayıs'ta yükselirken, kapasite kullanım oranı da ibreyi yukarı çevirdi. Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 10.1 puan artarak 76.9 seviyesinde gerçekleşti.

    Gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, üretim hacmi, genel gidişat, sabit sermaye yatırım harcaması, toplam istihdam miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.

    Mayıs'ta mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, hizmet sektöründe yüzde 10.8, perakende ticarette yüzde 5, inşaatta 31.1 arttı. İmalat sanayiinde kapasite kullanım oranı da Mayıs'ta yüzde 62.6 seviyesine yükseldi.

    Haberler Ekonomi Ekonomiye güven yükseldi
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri