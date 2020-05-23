Çiftçinin borcuna 36 ay vade

Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, "Bu kredi ile çiftçilerimiz birikmiş tarımsal elektrik ve sulama borçlarını tek seferde kapatacak; buna ilişkin kredi borçlarını uygun bir faiz oranı ile 36 aylık süre içinde ödeyebilecekler.