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    • Ekonomi
    • 23.05.2020 Gazete
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    Çiftçinin borcuna 36 ay vade

    , çiftçilerin kullandıkları elektrik ve su nedeniyle biriken larını uygun koşullarda ödeyebilmelerine imkan sağlayacak yeni bir kredi uygulaması başlattı.

    Çiftçinin borcuna 36 ay vade

    Ziraat Bankası, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinde kullandıkları elektrik ve su nedeniyle biriken borçlarını uygun koşullarda ödeyebilmelerine imkan sağlayacak yeni bir kredi uygulaması başlattı.

    Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, "Bu kredi ile çiftçilerimiz birikmiş tarımsal elektrik ve sulama borçlarını tek seferde kapatacak; buna ilişkin kredi borçlarını uygun bir faiz oranı ile 36 aylık süre içinde ödeyebilecekler.

    Faiz oranı vade boyunca sabit olacak. Ödeme dönemleri, hasat ve gelir dönemine uyumlu olarak belirlenecek" dedi.

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