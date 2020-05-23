İşçiye çifte bayram! Hesaplara en az 911 lira yatırıldı...







Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin (ikramiye) dün hesaplara yatırıldığı söyledi.



İlave tediyelerin 52 günlük olduğunu ve yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödendiğini belirten Selçuk, 26 günlük zorunlu ödemede ilk taksitin 31 Ocak'ta yatırıldığını anımsattı.