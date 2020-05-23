İşçiye çifte bayram! Hesaplara en az 911 lira yatırıldı...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin (ikramiye) dün hesaplara yatırıldığı söyledi.
İlave tediyelerin 52 günlük olduğunu ve yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödendiğini belirten Selçuk, 26 günlük zorunlu ödemede ilk taksitin 31 Ocak'ta yatırıldığını anımsattı.
Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin ise dün hesaplara yatırıldığını vurgulayan Selçuk, ilave tediyelere, 2017'de taşerondan kadroya geçen işçilerin de dahil edildiğini vurguladı.
Selçuk, "Türkiyemiz'in geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Ödemelerin Ramazan Bayramı öncesinde yapıldığına dikkati çeken Bakan Selçuk, tüm işçilerin bayramını tebrik etti.
Kamu işçileri, yılın ikinci yarısında da 26 günlük ilave tediye alacak. Bu ödeme de iki taksit halinde olacak.