Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 22.05.2020 18:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.05.2020 18:24
    ABONE OL

    Son dakika: ihaleleri limitini arttırdı

    Son dakika haberi... , Piyasası'nda geleneksel yöntemle gerçekleştirilen ihalelerinin limitini yüzde 40'tan yüzde 50'ye çıkardı.

    Merkez Bankası swap ihaleleri limitini arttırdı

    Türkiye Cumhuriyet () bugün bankalara gönderdiği talimatla, Piyasası'nda geleneksel yöntemle gerçekleştirilen ihalelerinin limitini yüzde 40'tan yüzde 50'ye çıkardı.

    AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre TCMB, bankalara gönderdiği talimatla, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda geleneksel yöntemle gerçekleştirilen swap ihalelerinin limitini arttırdı.

    27 MAYIS'TAN İTİBAREN UYGULANACAK
    Yeni düzenlemeyle birlikte Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap ihalelerinde (Geleneksel Yöntem) bankaların kotasyon swap limitleri vadesi gelmemiş toplam swap pozisyon limiti, döviz piyasaları işlem limitlerinin yüzde 50'sine yükseltildi.

    Böylece bankaların Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esneklikleri daha fazla artırılmış olacak. Düzenleme, 27 Mayıs'tan itibaren uygulanacak.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Merkez Bankası swap ihaleleri limitini arttırdı
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri