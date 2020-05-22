22 Mayıs Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları! Altın fiyatları ne kadar oldu?

22 Mayıs altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Altına yatırım yapan vatandaşlar günlük altın fiyatlarını sorguluyor. Güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarında hızlı düşüş sürüyor. Bankalarda vadesiz veya yatırım hesabından yapılan altın ve gümüşün de aralarında bulunduğu kıymetli maden alımları binde 2'lik kambiyo vergisi kapsamına alındı. Uzmanlara göre, gram altın 370 TL üzerinde kalındığı sürece, geri çekilmeler kademeli alım fırsat olarak değerlendirilebilir. 395-400 TL aralığı ise direnç olarak görülüyor.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 22 MAYIS CUMA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 380,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 380 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 380,20 liradan, 2 bin 505 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 526 liradan, 346,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 350,50 liradan, 2 bin 447 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 467 liradan, bin 224 liradan alınan Yarım Ziynet bin 234 liradan ve 612 liradan alınan Çeyrek Ziynet 617 liradan satıldı.
KİLOGRAMI 380 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 376 bin 700 lira, en yüksek 380 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 380 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 930 milyon 246 bin 784,95 lira, işlem miktarı ise 2.487,88 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 949 milyon 765 bin 905,59 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat, İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ALTINDA VALÖR UYGULAMASI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, altın alımına ilişkin yeni bir karar açıkladı.
Kurum, 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacağını bildirdi.
BDDK'dan yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21 Mayıs 2020 tarih ve 9033 sayılı kararı ile finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını teminen yarından itibaren gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gram ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine karar verildiği kaydedildi.
VALÖR NE DEMEK?
Bir finans terimi olan valör, faiz hesaplamasına başlangıç oluşturan tarihtir. Kredi hesaplarına alacak geçen hareketler için işlemin yapıldığı günü takip eden ilk iş günüdür. Borç geçen işlemler için valör, işlemin yapıldığı gündür.
Valör tarihi bankacılıta genel olarak bankadan çıkan bedellerde paranın çekildiği gün, bankaya giren bedellerde ise bir sonraki iş günü olarak kabul edilir.