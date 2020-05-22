22 Mayıs Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları! Altın fiyatları ne kadar oldu?

22 Mayıs altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Altına yatırım yapan vatandaşlar günlük altın fiyatlarını sorguluyor. Güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarında hızlı düşüş sürüyor. Bankalarda vadesiz veya yatırım hesabından yapılan altın ve gümüşün de aralarında bulunduğu kıymetli maden alımları binde 2'lik kambiyo vergisi kapsamına alındı. Uzmanlara göre, gram altın 370 TL üzerinde kalındığı sürece, geri çekilmeler kademeli alım fırsat olarak değerlendirilebilir. 395-400 TL aralığı ise direnç olarak görülüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 22 MAYIS CUMA

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 380,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 380 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 380,20 liradan, 2 bin 505 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 526 liradan, 346,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 350,50 liradan, 2 bin 447 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 467 liradan, bin 224 liradan alınan Yarım Ziynet bin 234 liradan ve 612 liradan alınan Çeyrek Ziynet 617 liradan satıldı.