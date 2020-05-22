Nisan ayında 43 bin ev satıldı

Türkiye genelinde konut satışları Nisan'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55.5 oranında azalarak, 42 bin 783 oldu. Satışlarda, İstanbul 6 bin 113 konut satışı ve yüzde 14.3 ile en yüksek paya sahip oldu. Konut satış rakamlarına göre İstanbul'u, 4 bin 500 konut satışı ve yüzde 10.5 pay ile Ankara, 2 bin 533 konut satışı ve yüzde 5.9 pay ile İzmir izledi. Konut satış rakamının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Hakkari, 7 konut ile Ardahan ve 20 konut ile Bayburt oldu. Nisan'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.9 azalış göstererek 17 bin 88 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39.9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 451 konut satışı ve yüzde 14.3 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Hakkari oldu.
15 BİNİ İLK KEZ
Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Nisan'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60.7 azalarak 14 bin 848 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı ise yüzde 34.7 oldu. İlk satışlarda İstanbul 2 bin 22 konut satışı ve yüzde 13.6 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u bin 166 konut satışı ile Ankara ve 854 konut satışı ile İzmir izledi. İkinci el konut satışları Nisan'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52.1 azalarak, 27 bin 935 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 4 bin 91 konut satışı ve yüzde 14.6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 66.9 oldu. Ankara 3 bin 334 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı, bin 679 konut satışı ile İzmir izledi.
4 AYLIK DÖNEMDE ARTIŞ
OCAK-NİSAN döneminde 383 bin 821 konut satıldı. Satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.9 oranında artış gösterdi. İlk 4 ayda ipotekli konut satışı yüzde 141.4 artarak 146 bin 387 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 16 azalarak 122 bin 280 oldu. İkinci el konut satışları da yüzde 26.4 oranında artarak 261 bin 541 olarak gerçekleşti.
YABANCILAR İSTANBUL'U SEÇTİ
Yabancılara konut satışları Nisan'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78.8 azalarak 790 oldu. Yabancılara satışlarda ilk sırayı, 374 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u, 150 konutla Antalya, 47 konutla Ankara, 30 konutla İzmir ve 25 konut satışı ile Yalova izledi. Nisan'da İranlılar Türkiye'den 157 konut satın aldı.
YAVUZ KARAMAN
15 BİNİ İLK KEZ
Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Nisan'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60.7 azalarak 14 bin 848 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı ise yüzde 34.7 oldu. İlk satışlarda İstanbul 2 bin 22 konut satışı ve yüzde 13.6 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u bin 166 konut satışı ile Ankara ve 854 konut satışı ile İzmir izledi. İkinci el konut satışları Nisan'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52.1 azalarak, 27 bin 935 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 4 bin 91 konut satışı ve yüzde 14.6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 66.9 oldu. Ankara 3 bin 334 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı, bin 679 konut satışı ile İzmir izledi.
4 AYLIK DÖNEMDE ARTIŞ
OCAK-NİSAN döneminde 383 bin 821 konut satıldı. Satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.9 oranında artış gösterdi. İlk 4 ayda ipotekli konut satışı yüzde 141.4 artarak 146 bin 387 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 16 azalarak 122 bin 280 oldu. İkinci el konut satışları da yüzde 26.4 oranında artarak 261 bin 541 olarak gerçekleşti.
YABANCILAR İSTANBUL'U SEÇTİ
Yabancılara konut satışları Nisan'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78.8 azalarak 790 oldu. Yabancılara satışlarda ilk sırayı, 374 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u, 150 konutla Antalya, 47 konutla Ankara, 30 konutla İzmir ve 25 konut satışı ile Yalova izledi. Nisan'da İranlılar Türkiye'den 157 konut satın aldı.
YAVUZ KARAMAN