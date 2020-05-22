‘İnşaat sanayisi üst seviyeye çıkacak’

İMSAD'ın geleneksel hale gelen 'Gündem Buluşmaları' toplantısının 33'üncüsü, küresel salgın nedeniyle ikinci kez internet üzerinden gerçekleştirildi. 'Pandemi Döneminde Küresel Ticareti Sürdürmek' başlığı altında düzenlenen toplantıda online katılımcılara seslenen Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, "Bu zor dönemi atlattığımızda inşaat malzemeleri sanayisinin uluslararası pazarda güvenilir bir sektör olarak daha üst seviyede konumlanacağına inancımız tam" dedi. Toplantının konuşmacısı İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin ise Türkiye'nin, 155 milyar dolara kadar yükselen imalat sanayisinin sürdürülebilir ve iddialı becerisi ile önümüzdeki dönemde en önemli çekim merkezlerinden biri olacağını vurguladı.