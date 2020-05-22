Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8.75'ten 8.25'e indirdi. Böylece Merkez Bankası, Temmuz 2019'dan bu yana 9 toplantıda faizi 1575 baz puan düşürmüş oldu. Yapılan açıklamada, yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacağı vurgulandı. Açıklamada, "Mevcut para politikası duruşu altında enflasyon görünümünün yıl sonu tahminiyle uyumlu olduğu değerlendirilmektedir" denildi.