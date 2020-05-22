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    • Ekonomi
    • 22.05.2020 Gazete
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    politika i olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8.75'ten 8.25'e indird

    Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan (PPK), politika i olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8.75'ten 8.25'e indirdi.

    Merkez'de indirime devam
    Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika i olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8.75'ten 8.25'e indirdi. Böylece Merkez Bankası, Temmuz 2019'dan bu yana 9 toplantıda faizi 1575 baz puan düşürmüş oldu. Yapılan açıklamada, yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacağı vurgulandı. Açıklamada, "Mevcut para politikası duruşu altında enflasyon görünümünün yıl sonu tahminiyle uyumlu olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

    Haberler Ekonomi Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8.75'ten 8.25'e indird
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