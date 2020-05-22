İhracat treni yola çıktı

üretilen otomotiv parçalarını ve beyaz eşyaları taşıyan Marmaray geçişli ilk ihracat blok treni, Sakarya'nın Arifiye Tren İstasyonu'ndan hareket etti.tarafından tırlarla istasyona getirilen otomotiv parçaları ve beyaz eşya yüklü 36 konteyner, 550 metre uzunluğundaki 18 vagondan oluşan trene yüklendi. Tren, Marmaray sayesinde Anadolu'dan Avrupa'ya direkt ulaşan ülkenin ilk ihracat treni olma özelliğini taşıyor.ihracatın bu sayede daha ucuz ve hızlı olacağını vurguladı. 36 konteynerden oluşan ihraç ürünlerinin Macaristan'a vardıktan sonra Slovakya, Çekya, Macaristan, Almanya ve Polonya'ya ulaştırılacağını aktaran Döven, "Tren kalktığında 4-5 gün sonra Avrupa'nın göbeğine ulaşacak" dedi.