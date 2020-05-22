Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 375,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 10 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,06 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,13 ile taş, toprak oldu.