Tebligatlar yola çıktı! Hemen bunu yapın ve... Borcu olan vatandaşlar dikkat!

HAKKIMDA AÇILMIŞ DAVA VAR MI?

"Hakkımda açılmış dava var mı, nasıl öğrenirim?" sorusunun iki farklı şekilde çözümü bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi 2008 yılında hayatımıza giren ve artık bir çok işlemimizi kolaylıklar uzun kuyruklar beklemeden halletmemize olanak tanıyan E-Devlet Kapısı. Hakkımda açılmış icra takibi var mı öğrenmenin diğer yolu ise Ulusal Yargı Ağı Projesi yani kısa ve bilinen adıyla UYAP. İki farklı yol ile de herhangi bir davaya müdahil olup olmadığınızı online olarak internet üzerinden T.C. kimlik numarası ile öğrenebilirsiniz