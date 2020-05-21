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    • Ekonomi
    • 21.05.2020 10:06
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    • 21.05.2020 10:06
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    21 Mayıs ! sorgulama! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

    İstanbul’da su kesintisi yaşanan yerlerde vatandaşlar sorgulama yapıyor. 21 Mayıs arama motorlarında araştırılıyor. Peki; İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ tarafından bakım, arıza veya onarım işlemleri için sular planlı olarak kesilebiliyor. İşte, İstanbul’da su kesintisi yaşanan ilçeler listesi!

    21 Mayıs İstanbul su kesintisi! İSKİ su kesintisi sorgulama! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

    İSKİ su kesintisi sorgulama! 21 Mayıs İstanbul su kesintisi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt aranıyor. İstanbul'da vatandaşlar su kesintisi yaşadıklarına dair sosyal medyada paylaşımda bulunuyor. Bu nedenle su kesintisi yaşanan bölgelerde suların ne zaman geleceği araştırılıyor. İSKİ tarafından yapılan planlı kesintilerle bakım ve onarım işlemleri yapılıyor. Bu nedenle sular belirli bir saat diliminde kesilebiliyor.

    İSTANBUL SU KESİNTİSİ 21 MAYIS

    Arıza Kesinti

    İlçe : Bahçelievler

    Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah

    Açıklama : Şebeke Hattı Deplase Çalışması

    Başlama Tarihi : 21.05.2020 09:20

    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.5.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Arıza Kesinti

    İlçe : Üsküdar

    Etkilenen Mahalleler : Küçüksu Mah

    Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi : 21.05.2020 09:22

    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.5.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Haberler Ekonomi 21 Mayıs İstanbul su kesintisi! İSKİ su kesintisi sorgulama! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?
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