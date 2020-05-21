21 Mayıs İstanbul su kesintisi! İSKİ su kesintisi sorgulama! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

İSKİ su kesintisi sorgulama! 21 Mayıs İstanbul su kesintisi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt aranıyor. İstanbul'da vatandaşlar su kesintisi yaşadıklarına dair sosyal medyada paylaşımda bulunuyor. Bu nedenle su kesintisi yaşanan bölgelerde suların ne zaman geleceği araştırılıyor. İSKİ tarafından yapılan planlı kesintilerle bakım ve onarım işlemleri yapılıyor. Bu nedenle sular belirli bir saat diliminde kesilebiliyor.
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 21 MAYIS
Arıza Kesinti
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 21.05.2020 09:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.5.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Küçüksu Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.05.2020 09:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.5.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.