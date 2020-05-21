21 Mayıs İstanbul su kesintisi! İSKİ su kesintisi sorgulama! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

İSKİ su kesintisi sorgulama! 21 Mayıs İstanbul su kesintisi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt aranıyor. İstanbul'da vatandaşlar su kesintisi yaşadıklarına dair sosyal medyada paylaşımda bulunuyor. Bu nedenle su kesintisi yaşanan bölgelerde suların ne zaman geleceği araştırılıyor. İSKİ tarafından yapılan planlı kesintilerle bakım ve onarım işlemleri yapılıyor. Bu nedenle sular belirli bir saat diliminde kesilebiliyor.