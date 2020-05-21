Borsa İstanbul'da yukarı yönlü ivmelenme sürüyor

İş Yatırım'ın, "PPK kararı öncesi piyasalar…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

- Dünya borsaları korona sonrası ekonomilerin açılmasını satın almaya devam ediyor. 50 eyaletin kademeli olarak açılacağı haberi ile yüzde 1.7 yükselen S&P 500 enerji ve havacılık hisselerinin öncülüğünde Mart başından beri gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.

- Dolar, altın gibi emin liman yatırım araçlarındaki değer kaybı, gelişmekte olan ülke paraları, havacılık ve enerji gibi salgın nedeniyle aşırı dayak yiyen hisselerde görülen yükseliş küresel risk iştahının güçlendiğini teyit ediyor.

- Türkiye varlıkları küresel piyasalardaki yükseliş dalgasına katılamadı. Katar ile Türkiye merkez bankaları arasında ilave 10 milyar dolarlık swap anlaşması yapılması haberinin piyasa etkisi sınırlı oldu.

- İngiltere ve Japonya yetkililerinin swap anlaşması konusunda destekleyici açıklamalar yapmadığını vurgulayan Financial Times haberi Türkiye varlıklarının dünyanın gerisinde kalmasında etkili oldu.

- Küresel piyasalar ABD ve Çin arasında gerginliğin tırmanabileceğine dair işaretler nedeniyle güne hafif tedirgin başladı.

- ABD vadelileri ve Asya piyasalarındaki kar satışları Borsa İstanbul'un da güne hafif satıcılı başlayacağına işaret ediyor.

- Günün en önemli gelişmesi saat 14:00'de açıklanacak Para Politikası Kurulu kararı. Yıl sonu enflasyon tahminin aşağı çeken Merkez Bankası'nın küresel risk iştahındaki toparlanmayı ve son günlerde gelişmekte olan ülke paralarındaki değer artışlarını da kullanarak 100bp (beklenti 50bp) faiz indirmesini bekliyoruz.

- Geçmiş veri Borsa İstanbul'un faiz indirim kararına olumlu tepki verdiğini gösteriyor. Faizlerin mevcut enflasyon seviyesinin çok altında olması ve kurun yüksekliği parasının değerini korumak isteyen yatırımcıları Borsa İstanbul'a yöneltiyor. Son dönemde açılan hesap sayısındaki artış bunun iyi bir göstergesi.