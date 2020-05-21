1.Çalışan yıllık izin almışsa ve bu izin bayram tatiline denk geliyorsa, bayram tatili yıllık izinden düşülür mü?

Ulusal bayram, hafta tatili günleri izin süresinden sayılmaz. Bayram tatili, yıllık izin süresine dahil edilemez, yıllık izinden düşülemez.

2.Bayram tatilinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak, bu günler yıllık izinden düşülür mü?

Sokağa çıkma yasağı uygulandığı günlerin yıllık izinden düşülüp düşülmemesi konusu net değil. Çünkü İş Kanunu yıllık izinden hangi durumların düşüleceğini belirtiyor ancak bunların içinde sokağa çıkma yasağı bulunmuyor.

Ancak yıllık izin şartları da aynı kanunda belirtilmiş ve bu şartların dışında farklı bir uygulama yapılamaz. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı nedeniyle işe gelinemeyen günler yıllık izinden düşülemez. Sokağa çıkma yasağı olduğu günler için işveren telafi çalışması yaptırabilir. Telafi çalışmasının süresi 4 aydır.