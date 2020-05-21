Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu kararın ardından kimileri bayram tatilinin yıllık izinden düşülüp düşülmeyeceğini merak ederken kısa çalışma ödeneği alan çalışanlar da bayramda ödeme yapılıp yapılmayacağı sorusuna cevap aradı. Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan, merak edilen tüm soruları cevapladı. İşte sokağa çıkma yasağı ilan edilen bayram tatilinde çalışanların izin ve ücret hakları….
1.Çalışan yıllık izin almışsa ve bu izin bayram tatiline denk geliyorsa, bayram tatili yıllık izinden düşülür mü?
Ulusal bayram, hafta tatili günleri izin süresinden sayılmaz. Bayram tatili, yıllık izin süresine dahil edilemez, yıllık izinden düşülemez.
2.Bayram tatilinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak, bu günler yıllık izinden düşülür mü?
Sokağa çıkma yasağı uygulandığı günlerin yıllık izinden düşülüp düşülmemesi konusu net değil. Çünkü İş Kanunu yıllık izinden hangi durumların düşüleceğini belirtiyor ancak bunların içinde sokağa çıkma yasağı bulunmuyor.
Ancak yıllık izin şartları da aynı kanunda belirtilmiş ve bu şartların dışında farklı bir uygulama yapılamaz. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı nedeniyle işe gelinemeyen günler yıllık izinden düşülemez. Sokağa çıkma yasağı olduğu günler için işveren telafi çalışması yaptırabilir. Telafi çalışmasının süresi 4 aydır.
3.Bayram tatilinde evden çalışanların haklarında farklılık olur mu?
Uzaktan çalışmanın tam olarak sınırları çizilmemiştir. Uzaktan çalışmayla ilgili çalışan ile işveren arasında yeni bir sözleşme yapılmamışsa mevcut iş sözleşmesindeki şartlar aynen devam eder; buna ücret ve izin şartları da dahil.
Dolayısıyla çalışan uzaktan, bayramda da çalışıyorsa, mevcut iş sözleşmesindeki ücret uygulamasına tabidir; fazla mesai ödenir. Bu kapsamda da işverenin isteği ya da işin gereği yapılacak fazla çalışma İş Kanundaki fazla çalışma şartlarına tabidir.
4.Sokağa çıkma yasağı olduğu günler işveren ücretsiz izin verebilir mi?
İşveren isterse ve çalışan ile anlaşırsa ücretsiz izin verebilir.
5.Sokağa çıkma yasağında işveren maaşı öder mi? Sokağa çıkma yasağı bayram gününe denk gelmişse bu durum maaşı etkiler mi?
Sokağa çıkma yasağı uygulandığı dönemde ister işveren çalışanı ücretsiz izne çıkarsın isterse yasak nedeniyle çalışan işe gelemesin, işveren maaşı tam ödemek durumunda. Bu durum bayram tatiline denk gelse de bir şey değişmez.
6.Sokağa çıkma yasağında günlük çalışanlara ücret ödenir mi?
İşveren, yasak günü de günlük çalışana maaşını ödemek durumunda.
7.Çalışanın yıllık izni bitmişse ve virüs nedeniyle işveren gelecek yıla mahsuben yıllık izin kullandırabilir mi?
Kanunda böyle bir düzenleme yok. Dolayısıyla hak edilmemiş izin için önceden kullandırma yapılamaz, işveren bunu çalışandan talep edemez.
8. Kısa çalışma ödeneği alan çalışana bayram tatilinde de ödeme yapılacak mı?
İşyeri faaliyetini tamamen durdurmuş ve kısa çalışma ödeneğine müracaat etmişse, bu kapsamda da çalışan ödenek alıyorsa bayram tatili de olsa kısa çalışma ödeneği verilir.
9.İşyeri faaliyetini azaltmışsa ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanmışsa çalışan bayram tatilinde maaş alabilir mi?
Eğer çalışan bayram tatilinde çalışıyorsa ücreti ödenir hem de bayram tatilinde çalıştığı için fazla ödeme alır.
10.Sokağa çıkma yasağında işveren çalışana ya 'yıllık izin kullan' ya da 'ücretsiz izne ayrıl maaş alma' diyebilir mi?
İşveren çalışana böyle bir seçenek sunamaz. Ücretsiz izin verirse de maaşını ödemek durumunda.