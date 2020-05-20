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    • 20.05.2020 21:11
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    ? İşte 20 Mayıs en çok değer kaybeden hisseler

    'da endeksi, 20 Mayıs'ı yüzde 0,17 değer kazancıyla 102.157,53 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Enerjisa Enerji 7,89 8,24 -4,25
    Pegasus 53,00 55,05 -3,72
    Bim Mağazalar 60,00 62,10 -3,38
    Klimasan Klima 18,00 18,50 -2,70
    Eczacıbaşı İlaç 5,66 5,78 -2,08
    Halkbank 5,28 5,38 -1,86
    Enka İnşaat 6,12 6,20 -1,29
    Çelebi 87,95 89,00 -1,18
    Eczacıbaşı Yatırım 12,01 12,14 -1,07
    Tat Gıda 8,30 8,38 -0,95
    İpek Doğal Enerji 13,39 13,51 -0,89
    Kartonsan 461,20 465,10 -0,84
    Kardemir (D) 2,44 2,46 -0,81
    Tüpraş 80,70 81,35 -0,80
    Deva Holding 17,91 18,05 -0,78
    İş Finansal Kiralama 4,01 4,04 -0,74
    Koza Madencilik 12,15 12,24 -0,74
    Kerevitaş Gıda 4,12 4,15 -0,72
    Halk GMYO 1,47 1,48 -0,68
    Çemtaş 7,60 7,65 -0,65

    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 20 Mayıs BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler
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