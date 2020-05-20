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    • 20.05.2020 16:37
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    : ve motorin fiyatlarına ! Gece yarısından itibaren...

    haberi... 'den yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 12 kuruş, de 20 kuruş geldi. Buna göre Ankara'da ortalama 5,45 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,57 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,35 liradan 5,47 liraya, İzmir'de 5,46 liradan 5,58 liraya yükselecek.



    AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 5,79 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,99 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,63 liradan 5,83 liraya, İzmir'de 5,81 liradan 6,01 liraya yükselecek.



    Buna göre Ankara'da ortalama 5,45 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,57 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,35 liradan 5,47 liraya, İzmir'de 5,46 liradan 5,58 liraya yükselecek.



    AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Benzin ve motorin fiyatlarına zam! Gece yarısından itibaren...
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