Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Karar verildi, 1 Haziran'dan itibaren...

NASIL YAPILACAK?

Koç Holding İnsan Kaynakları, normale geçiş için yol haritası hazırladı. Grupta 90 bin çalışan var. Şu an sahada, ofiste ve evde çalışan ekipler bulunuyor. Normale dönüş dönemini bu şekilde geçirmek hedefleniyor. Salgın sonrası yeni dönemin gerektirdiği çalışma düzeni ile başlamak üzere hazırlık yapılıyor.

Sabancı Holding, 1 Haziran'dan itibaren çalışanların yüzde 50 şeklinde ofise dönmesi kararını aldı. İki grup halinde işe dönme planı yapılıyor. Pazartesi, salı günü bir grup işe gelecek. İkinci grup evden çalışacak. Çarşamba günü ofis dezenfekte edilecek. Perşembe, cuma günü ise ikinci grup işe gidecek, birinci grup evden çalışacak.