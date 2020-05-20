İhtiyaç sahipleri geliri az olan vatandaşlar, işsizler ve asgari ücretliler! 1000 TL daha veriliyor başvuru şartları...

3. FAZ ÖDEMELERİ SÜRÜYOR

1. Faz: 2.1 milyon aileye 1000'er lira ödendi. Toplam ödeme 2 milyar 111 milyon 254 bin lira oldu. Bu noktada sosyal yardım alan vatandaşlara ödemeler yapılırken başvuru şartı aranmadı.

2. Faz: 2.3 milyon aileye 1000'er lira ödendi. 2 milyar 316 milyon 10 bin lira bu vatandaşlara verilmiş oldu. Burada da sosyal yardım alanlar listelenerek ödeme yapıldı. Burada da başvuru şartı aranmadı.

3. Faz: Bu güne kadar 892 bin 13 haneye 1.000'er lira ödendi, ödemeler sürüyor. Burada başvuru şartı aranırken bazı şartlarda konuldu.