10 BİN TL'NİN EN YÜKSEK AYLIK FAİZ KAZANCI MAYIS'TA DEĞİŞMEDİ!

Mayıs 2020 döneminde en yüksek vadeli mevduat faizi veren banka olan Aktif Bank, N Kolay bono ile 10 bin TL mevduat için aylık yüzde 12.18 brüt faiz kazancı sunuyor. N Kolay bono aylık net faiz kazancı ise yüzde 11.50 olarak yatırımcılara nispeten yüksek mevduat faiz kazancı sunuyor.

10 Bin TL mevduatın aylık faiz kazancı, Mayıs ayında 90.52 TL oluyor. 300 Bin TL mevduatın aylık faizi ise bu dönemde 2 bin 715 lira 54 kuruş olarak hesaplanıyor.