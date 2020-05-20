SSK ve Bağ-Kur emeklilerine erken maaş ödemeleri sürerken, gözler bir yandan da Temmuz zammına çevrildi. Temmuz zammı, emeklilerin hem maaşlarında hem ek ödemelerinde kendisini gösterecek.
Maaş artacağı için, bunun üzerinden yüzde 4 oranında hesaplanan ek ödeme tutarı da yükselecek. Maaşları ilk 6 aylık enflasyon oranında artacak SSK ve Bağ- Kur emeklilerine, beklenti anketindeki TÜFE tahminlerine göre yüzde 4.41 zam göründü. Bu artış ile gelirde 276 liraya varan yükseliş yaşanacak.
EN ÇOK 6 BİN 546 TL
Halen en yüksek SSK ve Bağ- Kur emekli aylığı net 6 bin 28 lira 72 kuruş. Tavandan ödeme alan emeklinin eline yüzde 4 oranında yani 241,15 lira ek ödemeyle birlikte 6 bin 269 lira 87 kuruş geçiyor.
Yüzde 4.41 artışa göre net maaş 6 bin 294 lira 59 kuruşa, ek ödeme de 251,78 liraya çıkacak. Böylece emeklinin eline toplam 6 bin 546 lira 37 kuruş geçecek.