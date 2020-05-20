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    • Ekonomi
    • 20.05.2020 Gazete
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    Emekliye 276 TL | 2020 Temmuz SGK ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

    12.8 milyon emekli Temmuz’da yeni mını cebine koyacak. tahminlerine göre, ve ’luların gelirinde 276 liraya varan artış yaşanacak. TAKVİM, emeklilerin ek ödemeli yeni maaşlarını hesapladı...




    SSK     ve Bağ-Kur emeklilerine erken maaş ödemeleri sürerken, gözler bir yandan da Temmuz zammına çevrildi. Temmuz zammı, emeklilerin hem maaşlarında hem ek ödemelerinde kendisini gösterecek.



    Maaş artacağı için, bunun üzerinden yüzde 4 oranında hesaplanan ek ödeme tutarı da yükselecek. Maaşları ilk 6 aylık enflasyon oranında artacak SSK ve Bağ- Kur emeklilerine, beklenti anketindeki TÜFE tahminlerine göre yüzde 4.41 zam göründü. Bu artış ile gelirde 276 liraya varan yükseliş yaşanacak.




    EN ÇOK 6 BİN 546 TL
    Halen en yüksek SSK ve Bağ- Kur emekli aylığı net 6 bin 28 lira 72 kuruş. Tavandan ödeme alan emeklinin eline yüzde 4 oranında yani 241,15 lira ek ödemeyle birlikte 6 bin 269 lira 87 kuruş geçiyor.



    Yüzde 4.41 artışa göre net maaş 6 bin 294 lira 59 kuruşa, ek ödeme de 251,78 liraya çıkacak. Böylece emeklinin eline toplam 6 bin 546 lira 37 kuruş geçecek.






    Haberler Ekonomi Emekliye 276 TL zam | 2020 Temmuz SSK SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı ne kadar olacak?
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