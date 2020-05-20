PAZARTESİ VE SALI NERELER AÇIK OLACAK?

Kısıtlamanın olduğu pazar, pazartesi ve salı günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ile online satış yapan yerler kapalı olacak. Kısıtlamanın olduğu günler, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile ekmek satan bayiler ve tatlıcılar açık olacak.

KABİR ZİYARETLERİ SERBEST Mİ?

Bayramın birinci günü, şehit yakınları ve refakatçileri kabir ziyareti yapabilecek. Talep halinde ulaşımları valilik ve kaymakamlıklarca sağlanacak. Gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek gibi bitkisel ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasadı, pazarlama nakliyesinde çalışanlar kısıtlamadan muaf tutulacak.