Bayramda BİM-A101-ŞOK-Migros-Carrefour market, bakkal, kasap, fırın açık mı, kapalı mı? İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs 00.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderildi. Genelgede market, bakkal, fırın ve kasap açık mı kapalı olacak sorusuyla ilgili detaylara da yer verildi. Genelgeye göre, 23 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Genelgeye göre, 4 günlük kısıtlama öncesi 21 ve 22 Mayıs'ta market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edecek.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA BİM-A101-ŞOK-CARREFORU MARKET, BAKKAL, KASAP, FIRIN AÇIK MI?
Genelgeye göre, 23 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Genelgeye göre, 4 günlük kısıtlama öncesi 21 ve 22 Mayıs'ta market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edecek.
PAZARTESİ VE SALI NERELER AÇIK OLACAK?
Kısıtlamanın olduğu pazar, pazartesi ve salı günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ile online satış yapan yerler kapalı olacak. Kısıtlamanın olduğu günler, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile ekmek satan bayiler ve tatlıcılar açık olacak.
KABİR ZİYARETLERİ SERBEST Mİ?
Bayramın birinci günü, şehit yakınları ve refakatçileri kabir ziyareti yapabilecek. Talep halinde ulaşımları valilik ve kaymakamlıklarca sağlanacak. Gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek gibi bitkisel ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasadı, pazarlama nakliyesinde çalışanlar kısıtlamadan muaf tutulacak.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KİMLERİ KAPSAMIYOR?
a- Bu genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan "Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda" yönetici, görevli veya çalışanları,
b- TBMM çalışanları,
c- Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar,
d- Acil çağrı merkezler çalışanları,
e- Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,
f- Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
g- Ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar,
h- Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,
i- Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,
j- PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları,
k- Demirçelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan
l- Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar,
m- Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,
n- Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar,
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
Korona virüsü için alınan tedbirler çerçevesinde 65 yaş üstü vatandaşlardan sonra şimdi de 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı getirildi. Sosyal hareketliliği en aza indirmek için 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması sınırlandırıldı. Sokağa çıkma yasağına ilişkin kanunun ilgili maddesi gereğince sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 392 lira para cezası kesiliyor. Para cezasına rağmen evine dönmeyenlere ise, Türk Ceza Kanunu'nun bulaşıcı hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesine göre "Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü uyarınca işlem başlatılacak.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDİR?
Sokağa çıkma yasağı belli düzenlemeler uygulamak sırasında bir süre belirterek verilen bir emirdir. Sokağa çıkma yasağı, her şeyden evvel halk ayaklanmasını, isyanı ve şiddeti önlemesi ve kontrol etmesi için tasarlanmış kısıtlamaları genellikle arzu edilen ve gerekli görülen ya da en kötüsü katlanılmak zorunda olunan bir durumdur.
Türkiye'de sokağa çıkma yasası nasıl kullanılır?
Mevcut hukukta sokağa çıkma yasağı 'yetkisi' iki durumda verilmiştir: Resmi olağanüstü hal ilanından sonra olağanüstü hal idaresine ve sıkıyönetim ilanından sonra sıkıyönetim komutanına. İki durum da Anayasa'da tanımlanmış hukuku askıya alma müesseseleri içinde verilir.
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu'nun 3'üncü maddesinde, sıkıyönetim komutanının yetkilerini düzenleyen madde şöyledir:
Madde 3/l. "Sokağa çıkmayı kayıtlamak ve yasaklamak ve gerektiğinde sivil savunma tedbirlerinin tümünü veya bir kısmını aldırmak;"
935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun a ve b bentleri de şöyle:
a) Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak,
b) Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirlerini yasaklamak,