Gözler orada! İşçiye bayram öncesi ne kadar ikramiye verilecek? Taşeron işçi...

Kadro alan taşeron işçiler başta olmak üzere çalışan yüz binlerce işçi 2020 yılı için yapılacak tediye ödemesini bekliyor. Daha önce Ocak ayının son haftasında yapılan tediye ödemelerinin Mayıs ayında ne zaman yapılacağı ise merak edilmeye başlandı. Bayram ikramiyesi adı altında yüz binlerce işçiye bu hafta ödeme yapılacak. 2018 ile 2019 yıllarında imzalanan toplu sözleşmelere göre işçilere her bayram öncesi 75 TL 'lik bir ödeme yapılır. Ancak 75 TL 'lik ödemeden vergi kesintileri yapılır.

Kamuda ne kadar işçi çalışıyor?

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından açıklanan 2019 yılı istatistiki bilgilere göre kamuda 1.110.530 işçi istihdam edilmekteydi. Özellikle taşeron işçilerin kadroya geçirilmesinin bu sayının artmasında etkili olduğu anlaşılmaktadır.

ENFLASYON FARKI YOK, ŞİRKET İŞÇİSİNE ÖDEME YAPILMIYOR

Kamuda enflasyon farkı almayan tek çalışan grubu olan taşerondan geçen işçilerden belediye şirketlerine geçen işçilere ise ilave tediye ödemesi yapılmıyor.

KADRO ALAN TAŞERON İŞÇİLERE EN DÜŞÜK 948 TL

696 sayılı KHK ile genel idarelerde 4/D sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerin ilave tediye miktarları da belli oldu. En düşük maaş alan işçiye 948 TL ilave tediye ödemesi yapılacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN KARARDA NELER YER ALIYOR?

4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2020 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2061) Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şöyle denildi;

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2061

1- 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kuramlarda çalışan işçilere 2020 yılında, Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2020, diğer yarısının 22/5/2020 tarihinde ödenmesine,

2- Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2020 yılında, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23/12/2020 tarihinde ödenmesine,

6772 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir. İkramiye yeraltında çalışan işçiler için ek olarak bir ikramiye daha eklenir. Bakanlar kurulu kararı ile senede 4 adet olmak üzere bir ilave tediye eklenebilir. Yılda 13 er günlük olmak üzere 4 parça şeklinde ödenir toplamda 52 gün üzerinden ikramiye gerçekleşir, bu sayı yeraltı işçileri için 1 adet ilave tediye eklenir.