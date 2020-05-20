Borsa günü yükselişle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,80 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,51 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,85 ile ticaret oldu.

EN KÖTÜ GERİDE KALDI

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığı ve karantina tedbirlerinin kaldırılmaya devam edeceği beklentilerinin dünya borsalarını desteklediğini kaydetti.