A101 ne zaman, kim tarafından kuruldu?

"Hard discount" konseptinde işletilen A101 zincir marketlerinde; müşterilerine düşük fiyatlarla ve düşük maliyette gıda ve tüketim malzemeleri sunmaktadır. 28 Mart 2008 tarihinde 121 mağaza ile giriş yapan şimdilerde binlerce şube sayısına ulaşan A101 Türkiye'de 81 ilde faaliyet göstermekte ve toplamda 16 bölge müdürlüğü bulunmaktadır.