A101 21 Mayıs aktüel ürünler kataloğuyla Perşembe günü birbirinden farklı ürünler satışa sunulacak. Kataloğda özellikle bu hafta HI-LEVEL 58″ Ultra HD Smart Led TV 2799 TL, Piranha Gaming Klavye 39,95 TL, Piranha Gaming Mouse 29,95 TL, Piranha Gaming Kulaklık 49,95 TL, Dahili uydu alıcılı, Samsung 40N5000 Full HD Led TV 1999 TL fiyat etiketiyle ön plana çıkıyor. Ramazan Bayramına özel yayınlanan 21 Mayıs 2020 tarihli A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Muhteşem ürünlerin yer aldığı katalogta fiyatlar oldukça düşük. Özellikle Samsung Galaxy A2 Core cep telefonu fiyatı ile dikkat çekiyor. A101'de bu hafta teknoloji, ev eşyaları, mutfak eşyaları, temizlik ve yiyecek ürünleri raflarda ön plana geçiyor.
A101 21 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
A101 ne zaman, kim tarafından kuruldu?
"Hard discount" konseptinde işletilen A101 zincir marketlerinde; müşterilerine düşük fiyatlarla ve düşük maliyette gıda ve tüketim malzemeleri sunmaktadır. 28 Mart 2008 tarihinde 121 mağaza ile giriş yapan şimdilerde binlerce şube sayısına ulaşan A101 Türkiye'de 81 ilde faaliyet göstermekte ve toplamda 16 bölge müdürlüğü bulunmaktadır.