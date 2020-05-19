''TÜRKİYE, ÇÖZÜM NOKTALARINDAN BİRİ"

TL'deki değer kaybının ihracat özelinde fırsata çevrilebileceğine vurgu yapan Mark Mobius, "Türk lirası, Amerikan doları ve diğer para birimleri karşısında oldukça ucuzlamış durumda. Dolayısıyla Türkiye, Avrupa ve diğer ülkelere ihracatını arttırabilir. Diğer yandan, üretim Çin'den başka ülkelere doğru kaymaya başladı. Türkiye de o ülkelerden biri. Bazı şirketler, Çin'e uygulanan gümrük vergilerinden ve ülkede maliyetlerin yükselmesinden kaynaklanan tedarik sıkıntıları yaşıyor. Türkiye bu noktada bir çözüm olabilir. Diğer yandan salgınla birlikte özellikle tıbbi ekipman konusunda bir pazar oluştu. Türkiye bu pazarda Çin'i ikame edebilir" dedi.

''YIL SONU CİDDİ BİR TOPARLANMA OLACAK''

Salgının dünya ekonomileri üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili karamsar olmadığını söyleyen Mobius şöyle konuştu: