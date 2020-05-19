Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu sorusunun yanıtı altın yatırımı olanlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,56 azalışla 384,00 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 386 bin 500 lira, en yüksek 390 bin 450 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 artışla 388 bin 300 liradan tamamladı. İşte 19 Mayıs güncel anlık altın fiyatları...

ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, cuma ve pazartesi itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: