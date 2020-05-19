Haftanın ikinci işlem gününde dolar ve euro kurlarındaki güncel gelişmeleri öğrenmek isteyenler arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Son kapanışta dolar 6,91 liradan, euro ise 7,49 liradan satılmıştı. Dolar yeni haftaya 6.90 liranın altında başlarken, euro 7.41 liraya, sterlin de 8.30 liranın altına kadar geriledi. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte dolar alış satış fiyatı...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne alıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 342 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1 artarak 11.165 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 6.081 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 primle 6.805 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kazançla 4.514 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 artışla 17.494 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 0,2 artışla 1,0940, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,5 yükselişle 1,2250 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, Avrupa'da hükümetler karantina tedbirlerini aşamalı olarak kaldırmaya devam ederken, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı çalışmasının klinik deneylerinden olumlu sonuç alındığı haberiyle pay piyasalarının pozitif seyrettiğini söyledi.
ABD merkezli biyoteknoloji firması Moderna'dan dün yapılan açıklamada, üzerinde çalışılan aşının 1. faz klinik deney aşamasının geçildiği ve deneylerde aşının insan vücudunda Kovid-19'u geçiren kişilerin vücudundakine benzer bağışıklık üretmeyi başardığı ifade edildi.
Analistler Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların gündeminde yer almayı sürdürdüğünü belirterek, bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde mayıs ayı ZEW Beklenti Anketi ve İngiltere'de işsizlik verilerinin takip edileceğini bildirdi.
ASYA BORSALARI YÜKSELDİ
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. ABD'li biyoteknoloji firması Moderna'dan dün yapılan açıklamada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üzerinde çalışılan aşının 1. faz klinik deney aşamasını geçtiği belirtilirken, söz konusu gelişmeler yatırımcıların risk iştahını artırdı.
Öte yandan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Dünya Sağlık Asamblesi'nin (DSA) dün gerçekleştirdiği telekonferansta, Kovid-19 salgınıyla ilgili yöneltilen eleştiriler karşısında ülkesinin tutumunu uluslararası platformda ilk kez savundu.
Şi, Çin'in hastalıkla mücadele ve salgından etkilenen ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yardımcı olmak için gelecek iki yılda 2 milyar dolar yardımda bulunacağını da ifade etti.
Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,7 artarak 2.895 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 artarak günü 20.434 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 107,5 seviyelerine yükseldi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2 artışla 30.623 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 yükselişle 24.435 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,3 primle 1.980,6 puandan kapandı.