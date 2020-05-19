Haftanın ikinci işlem gününde dolar ve euro kurlarındaki güncel gelişmeleri öğrenmek isteyenler arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Son kapanışta dolar 6,91 liradan, euro ise 7,49 liradan satılmıştı. Dolar yeni haftaya 6.90 liranın altında başlarken, euro 7.41 liraya, sterlin de 8.30 liranın altına kadar geriledi. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte dolar alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?