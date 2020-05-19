Kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primleri toptan ödeme yoluyla ödenmeyecek ayrıca, sigortalının hizmet borçlanmaları da yaşlılık toptan ödemesine dahil edilmemektedir.

Burada sigortalıların ölümü halinde hak sahiplerine (eş-çocuk-anne-baba) ölüm toptan ödemesi yapılmaktadır. Sigortalının hak sahipliği şartlarını taşıyan eşine, çocuklarına, ana ve babasına hisseleri oranında verilecektir. Ölüm toptan ödemesi yapılabilmesi için, eş, çocuk, ana ve babaya ölüm aylığı bağlanmasında aranan şartların mutlaka yerine getirilmiş olması gerekmekte olup, bu şartları taşımayan hiçbir hak sahibine toptan ödeme yapılmayacaktır.