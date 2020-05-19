Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuru ekranı! Vakıfbank destek kredisi başvuru sorgula!

Corona virüs salgınından ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşlara 10 bin TL'ye kadar ve 36 ay vadeli (6 ay geri ödemesiz) devlet destekli kredi desteği sunulacağı haberi gündemde büyük etki yarattı. Bu bankalar arasında Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank bulunuyor. Peki Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuru işlemleri nasıl yapılıyor? Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuranlar sonuçları nereden sorgulayabiliyor?
VAKIFBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SORGULAMA EKRANI
VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de yapılabilecek. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.
Kredinin Özellikleri Nelerdir?
10.000 TL'ye kadar,
6 ayı ödemesiz olacak şekilde, 36 aya kadar vadeli,
Aylık eşit taksitli,
Aylık %0,49 faiz oranına sahip olacaktır.
Kimler Faydalanabilir?
Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasından hane halkı geliri 5.000 TL ve altında olan bireysel müşteriler faydalanabilecektir.
Kredimi nasıl kullanabilirim?
Kredi kullanabilmeniz için öncelikle tarafınıza mutlaka onay SMS'i gelmesi gerekmektedir.
Onay mesajınızı aldıktan sonra, şubeye gitmeden aşağıdaki adımları takip ederek VakıfBank Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden kredinizi kullanabilirsiniz.
Kredinizi Kullanmak İçin;
VakıfBank Mobil'den Başvurular>İhtiyaç Kredisi Başvurusu menüsünden Kredi Tipi olarak 6 Ay Ödemesiz Dönemli Destek Kredisi seçerek kullanabilirsiniz.
İnternet Bankacılığından Başvurular>İhtiyaç Kredisi Başvurusu menüsünden Kredi Tipi olarak 6 Ay Ödemesiz Dönemli Destek Kredisi seçerek kullanabilirsiniz.
Kredinizi Almak İçin;
Kredi tutarınızı, Şubeye gitmeden VakıfBank ATM'leri üzerinden kartla hemen çekebilirsiniz. Kartınız yoksa VakıfBank Mobil'de yer alan QR İşlemlerini kullanarak ATM ye dokunmadan da paranızı çekebilirsiniz.
GERİ ÖDEME NASIL OLACAK?
5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.
7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.
10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, temel ihtiyaç kredi başvuru sonuçları neticelendirilecek. Kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup, müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebileceklerdir
ÖNEMLİ BİLGİLER
Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisine Kamu Bankalarının sadece birinden başvuru yapılabilecektir.
Eşlerden yalnızca biri krediden faydalanabilecektir.
Kredi Tahsis Ücreti kredi tutarının %0.5'i olup kredi tahsis ücreti üzerinden %5 Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) alınmaktadır. Kullandırılacak kredilerde ayrıca kredi tutarı üzerinden %0,6 komisyon tahsil edilerek Kredi Garanti Fonuna ödenmektedir.