Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuru ekranı! Vakıfbank destek kredisi başvuru sorgula!

GERİ ÖDEME NASIL OLACAK?



5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.



SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?



Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, temel ihtiyaç kredi başvuru sonuçları neticelendirilecek. Kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup, müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebileceklerdir



ÖNEMLİ BİLGİLER



Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisine Kamu Bankalarının sadece birinden başvuru yapılabilecektir.

Eşlerden yalnızca biri krediden faydalanabilecektir.





Kredi Tahsis Ücreti kredi tutarının %0.5'i olup kredi tahsis ücreti üzerinden %5 Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) alınmaktadır. Kullandırılacak kredilerde ayrıca kredi tutarı üzerinden %0,6 komisyon tahsil edilerek Kredi Garanti Fonuna ödenmektedir.