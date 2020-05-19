Dünya, Türk maskeleriyle korunacak

Çok kullanımlık yıkanabilir bez maskelerin standartlarının belirlenmesi ve ardından bu ürünlerin ihracatının serbest bırakılması tekstil sektöründe memnuniyetle karşılandı. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin, alınan bu kararın sektöre hareket getireceğini belirtti. Çok kullanımlık maske ihracatının serbest bırakılmasının, dünya genelindeki yoğun talebe cevap vereceği gibi, tekstil sektörüne de hareket getireceğini söyleyen Engin, şöyle konuştu: "Bu konuda yurt dışından ciddi talep geliyordu. Analistler tarafından yapılan değerlendirmeye göre, global yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir maske pazarının, yüzde 8'lik istikrarlı bir yıllık bileşik büyüme oranı ile 2020-2030 döneminde en az 4 milyar dolarlık bir toplam pazar değerine ulaşması öngörülüyor. Kullan at maskelere alternatif olarak antibakteriyel özellikleri olan, yıkanabilen, tasarımı hatta modası olan fonksiyonel maskelere geçiş, üretim ve ihracatta katma değeri 3-4 kat artıracaktır. Pandeminin daha uzun bir süre dünya gündeminde kalacağını düşünürsek, sektörümüz için önemli bir ihracat potansiyeli oluşturacaktır."