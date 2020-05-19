A101 21 Mayıs aktüel kataloğu ürün indirimleri nelerdir? A101'e bu hafta Samsung A2 Core geliyor

A101 21 Mayıs aktüel ürünler kataloğuyla perşembe günü birbirinden farklı ürünler satışa sunulacak. Kataloğda özellikle bu hafta HI-LEVEL 58″ Ultra HD Smart Led TV 2799 TL, Piranha Gaming Klavye 39,95 TL, Piranha Gaming Mouse 29,95 TL, Piranha Gaming Kulaklık 49,95 TL, Dahili uydu alıcılı, Samsung 40N5000 Full HD Led TV 1999 TL fiyat etiketiyle ön plana çıkıyor. Peki, perşembe günü A101'de hangi indirimli ürünler var? İşte uygun fiyatlarla satışa sunulacak ürünlerin listesi...
A101 21 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU