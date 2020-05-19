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    • 19.05.2020 22:15
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    BİM 20 Mayıs aktüel kataloğu indirimlerle geliyor! BİM'de çarşamba günü Samsung Galaxy A70 sürprizi

    BİM 20 Mayıs aktüel kataloğu yine birbirinden farklı indirimlerle yarın satışa sunulacak. Haftanın aktüel kataloğunda yarın özellikle Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu, Kumtel Cam Ankastre Set, Relax Büyük Boy Termos ve Abdullah Efendi Keyif Çift Fonksiyonlu Türk Kahvesi Makinesi dikkat çeken indirimli ürünler arasındaki yerini aldı. Aktüel kataloğu incelemek isteyenler ise arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. İşte BİM 20 Mayıs aktüel kataloğu ürünleri listesi

    BİM 20 Mayıs aktüel kataloğu indirimlerle geliyor!

    BİM 20 Mayıs aktüel kataloğu yarın yine onlarca indirimli ürünlerle firma tarafından müşterilerinin beğenisine sunulacak. Birbirinden farklı fırsatların yer aldığı kataloğda Samsung Galaxy A70 akıllı cep telefonu ön plana çıkan ürünler arasında yer alıyor. Bilindiği üzere sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle BİM'de bir süredir normalde cuma günü satışa sunulan ürünler çarşamba günü satışa sunuluyor. İşte yarın satışa sunulacak ürünler...

    BİM 20 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU

    Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu

    • Ram: 6 GB
    • Süper Hızlı Şarj: 25 W
    • Dahili Hafıza: 128 GB
    • Arttırılabilir Hafıza: 512 GB
    • Android 9.0
    • Ekran İçi Parmak İzi Okuyucu
    • 6.7"1080x2400 FHD Super Amoled ekran
    • Video UHD (3840 x 2160) @30fps
    • 8 Çekirdekli İşlemci (2.0GHz + 1.7 GHz)
    • Üçlü Arka Kamera 32.0 MP (F1.7) + 5.0 MP (F2.2) + 8.0 MP (F2.2) Ön Kamera 32.0 Mp (F2.0)
    • Yüz Tanıma
    • Pil Gücü 4500 mAh
    • 2 Yıl Samsung Türkiye Garantilidir
    • 3 renk seçeneği

    Haberler Ekonomi BİM 20 Mayıs aktüel kataloğu indirimlerle geliyor! BİM'de çarşamba günü Samsung Galaxy A70 sürprizi
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