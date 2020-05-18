Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 18.05.2020 11:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.05.2020 11:24
    ABONE OL

    Son dakika: Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan otobüs seyahatleriyle ilgili flaş açıklama

    Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında otobüsle yolculuk yapan vatandaş sayısının günlük 180 binlerden 300'ün altına düştüğünü bildirdi.

    Bakan o rakamı duyurdu! Dikkat çeken düşüş

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (COVİD-19) tedbirleri kapsamında otobüsle yolculuk yapan vatandaş sayısının günlük 180 binlerden 300'ün altına düştüğünü bildirdi. Otobüslerde salgına karşı tedbirlerin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Karaismailoğlu, "Alınan önlemlerin sonuçlarını almaya başladık. Özellikle otobüs yolculukları başta olmak üzere koronavirüse karşı tedbiri elden bırakmıyoruz. Ancak sektöre yönelik kolaylaştırıcı tedbirler ve yasal düzenlemeler sayesinde artık vatandaşlarımızın sefer bulunmaması nedeniyle otogarlarda sabahlamalarının da önüne geçtik. Bu sayede otobüs firmalarının sefer sayısı ile birlikte yolcu sayısı da tekrar artış göstermeye başladı. Hatta 16 Mayıs'ta yolcu sayısı 3 bin 500'ü geçti" dedi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Ekonomi Son dakika: Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan otobüs seyahatleriyle ilgili flaş açıklama
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri