Aylık kasko nedir? Aylık araç kaskosu ücreti ne kadar? Aylık araç kaskosu nasıl yapılır?

Aylık kasko nedir? Aylık araç kaskosu ücreti ne kadar? Araç sahiplerine kolaylık sağlayacak aylık araç kaskosu nasıl yapılır? Araç kasko sisteminde aylık ödeme sistemi hayata geçiyor. Aylık kasko ile yıllık değil aylık olarak güvence alabileceksiniz. Aylık Kasko teminatları çift taraflı çarpışma, çalınma ve yanma risklerine karşı güvence sağlamaktadır. Üstelik isteğe bağlı olarak ihtiyari mali mesuliyet teminatının yanı sıra, asistans hizmetleri de ürün kapsamında sunulabilmektedir. Peki; aylık araç kaskosu nasıl yapılır? Aylık kasko ücreti ne kadar?

AYLIK KASKO NEDİR?

Türkiye'de böyle bir uygulamanın ilk kez yapıldığını belirten (İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği) İSAD Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "Sigortalılarımız yıl içerisinde istediği zaman aylık poliçe yaptırmaktan vazgeçebilir, poliçesini belli bir süre durdurabilir veya geniş teminatlı kasko poliçesine geçiş yapabilir. Ayrıca bu ürünümüzde herhangi bir servis kısıtlaması da yok." dedi.