Kısa çalışma ödeneği firmalara adeta can suyu oldu. Kısa çalışma ödeneği, Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama olarak büyül ilgi gördü. İŞKUR kısa çalışma ödeneği için uzatılma isteniyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Kısa çalışma başvuru süresinin 30 Haziran'dan sonra ikinci bir 3 ay uzatılması, işletmelerin pandemi sürecinin zorluklarını geride bırakmasına büyük katkı sağlayacaktır." dedi. İşte PTT'ye yatan kısa çalışma ödeneği sorgulama!
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİ KİMLER ALABİLİR?
İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,
Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),
İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması, gerekmektedir.
Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenir.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?
Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150'sini geçemez.
Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.
Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.
Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi "18-Kısa Çalışma Ödeneği" olarak bildirilir.
Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.
Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.
Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEREYE YATIRILIYOR?
Çalışanın kendisine, aylık olarak her ayın 5'inde ödenecek ve ödemeler PTTBank aracılığı ile yapılacak.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA İŞKUR İÇİN TIKLAYINIZ
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ UZATILACAK MI?
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Kısa çalışma başvuru süresinin 30 Haziran'dan sonra ikinci bir 3 ay uzatılması, işletmelerin pandemi sürecinin zorluklarını geride bırakmasına büyük katkı sağlayacaktır." dedi.
Avdagiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası 10 Mart'ta tespit edilirken, hükümetin hızlı bir uygulama ile 25 Mart'ta İŞKUR üzerinden firmaların Kısa Çalışma Ödeneği başvurularını aldığını hatırlattı.
Başvuruların işçiler adına işverenler tarafından yapıldığını kaydeden Avdagiç, bu çerçevede, 3 ay süre ile çalışanın günlük brüt kazancının yüzde 60'ının ve genel sağlık sigortası primlerinin bu ödenekten karşılandığını belirtti.
Ödeneğin Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin adı gibi bir kalkan vazifesi gördüğünü vurgulayan Avdagiç, şöyle konuştu:
"Kovid-19'un etkisini bertaraf etmek için başarıyla uygulanan İstikrar Kalkanı Paketi'nin en önemli maddelerinden biri olan ve çalışanın günlük kazancının yüzde 60'ını karşılayan Kısa Çalışma Ödeneği, geçen yaklaşık iki ayda istihdamın korunmasındaki başarısını ispatlamıştır. İşletmeler haziranda faaliyetlerini artırma ya da yeniden başlatmaya hazırlanırken, koronavirüsten etkilenen iş yerlerinde çalışanlara yönelik uygulanan kısa çalışma kapsamındaki maaş ödemelerinin, son başvuru tarihi olan 30 Haziran'dan itibaren ikinci bir üç ay süreyle uzatılması işletmelerin pandemi sürecinin zorluklarını geride bırakmasına büyük katkı yapacaktır."
"Bazı sektörlerimizden son günlerde 'yoğun siparişler' aldıkları bildirimi geliyor"
Şekib Avdagiç, iş dünyasının yeni tip koronavirüs ile mücadelesindeki rolüne değinerek, "Korona ile yaşamayı, üretmeyi ve satmayı öğrenmek zorundayız." ifadesini kullandı.
İTO'da tüm sektörleri yakından takip ettiklerini belirten Avdagiç, "Ekonomide ibrenin hazirandan itibaren yukarı doğru çıkacağını görüyoruz. Bazı sektörlerde yeni tedbirlerle daha hızlı mesafe almamız şart. Bunu el birliği ile başaracağız. Öte yandan bazı sektörlerimizden son günlerde 'yoğun siparişler' aldıkları bildirimi geliyor. Bu bizim cesaretimizi artırıyor. İkinci bir dalga gelmezse tedbirli bir iyimserlik içindeyiz." diye konuştu.
Avdagiç, iş dünyası olarak riskleri ve fırsatları dikkate alarak, süreci doğru yönetmek için gayret ettiklerini belirterek, "Türkiye üretim disiplini, kalifiye çalışan gücü ve sevkiyat performansı ile civarındaki tüm ülkelerden ayrışıyor. Bugünden yarına değilse bile Batı'nın Çin, Kamboçya ve Vietnam'dan ürün talebi azalacaktır." ifadelerini kullandı.
"Dünyanın hiçbir ülkesi, 30 günde maske üretimini 12 kat artıramadı"
İTO Başkanı Avdagiç, Türkiye'nin günde 4 milyon maske üretirken, bir ay sonra günlük 50 milyon adet maske ürettiğine dikkati çekerek, "Dünyanın hiçbir ülkesi, 30 günde maske üretimini 12 kat artıramadı. Bu, Türk girişimcisinin değişen taleplere karşı arzda ne kadar esnek olabildiğinin ve talebe hızla ayak uydurabildiğini de kanıtlıyor. Özellikle AB'nin ithalatında hızla payımızı artırmamız mümkün. Şöyle ki, Türkiye, 2019'da AB'nin yaptığı yaklaşık 2 trilyon dolarlık ithalatta 70 milyar avro ile yüzde 3,6 pay aldı. AB'nin ithalatta 6'ncı büyük ortağı. Bunu artıracağız. Şu anda bu fırsat var. Türkiye, AB'nin 2 trilyon dolarlık ithalatındaki yüzde 3,6'lık payını en az ikiye katlamalı." değerlendirmesinde bulundu.