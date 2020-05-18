On yıl çalışıp `yaştan emekli` olabilirsiniz! Gözler orada! Prim günü yetmeyen yaştan emekli olabilir!

NORMAL ŞARTLARDA NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM?

Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden bilmediğinizde/hesaplamanızda fayda var. Böylelikle emeklilik hayatınızdaki koşulları değiştirebilecek adımlar geç kalmadan atabilirsiniz. Ne zaman emekli olabileceğinizi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-Devlet Kapısı üzerinde hizmete sunduğu "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" ekranından kolayca öğrenebilirsiniz.

Emeklilik hesaplamaları, her sigortalı çalışanın kariyer ve gelecek planlamalarında önemli bir noktayı oluşturuyor. Bu yüzden Sosyal Güvenlik Kurumu, bünyesinde kayıtlı olan vatandaşların sigorta tiplerine göre emekliliklerini ne zaman almaya hak kazanacaklarını hesaplamaya yardımcı olacak bir e-hizmet geliştirdi.