Son dakika: Devletten 1000 TL destek! 3. fazda yardım başvurusu nasıl yapılır?

Virüsün etkisini azaltmak için tedbirler alan hükümet bu noktada gelir seviyesi düşük vatandaşlara da karşılıksız olarak 1000'er lira yardım yapıyor. Bu yardımda ilk iki faz ödemeler tamamlanırken üçüncü fazda da ödemeler başladı. Başvurular ise devam ediyor.
1.Faz : 2.1 milyon aileye 1000'er lira ödendi. Toplam ödeme 2 milyar 111 milyon 254 bin lira oldu. Bu noktada sosyal yardım alan vatandaşlara ödemeler yapılırken başvuru şartı aranmadı.
2.Faz: 2.3 milyon aileye 1000'er lira ödendi. 2 milyar 316 milyon 10 bin lira bu vatandaşlara verilmiş oldu. Burada da sosyal yardım alanlar listelenerek ödeme yapıldı. Burada da başvuru şartı aranmadı.
3.Faz: Bu güne kadar 892 bin 13 haneye 1.000'er lira ödendi, ödemeler sürüyor. Burada başvuru şartı aranırken bazı şartlarda konuldu.
KİMLER 1000 TL'LİK DESTEĞE BAŞVURABİLİR?
Yeni bin liralık desteğe düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışırken işsiz kalıp gelirinden olanlar başvuracak. Her evden bir kişinin başvurması yeterli olacak. Destek hane başına ödenecek.
KİMLER ALAMAYACAK?
Bu destekten düzenli geliri olan kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar yararlanamayacak. Daha önce bin liralık destekten yararlananlar da başvuru yapamayacak. İlk kez destekten yararlananlar başvuru yapabilecek.
1000 TL YARDIMA NASIL BAŞVURULUR?
TC numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek. Buna göre; TC numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek. e-Devlet'e girdikten sonra bu destek başvurusu ilk sayfada bulunabilecek.
1000 TL YARDIM İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELER?
e-Devlet'teki başvuru bölümünde kişilere gelirleriyle ilgili sorular sorulurken, giderlerine de bakılacak. Gelir-gider dengesi ile ilgili bilgiler istenecek. Elektrik, su ve doğalgaz faturalarının son gelen miktarı sorulacak. Kira gideri, çocuk sayısı ve diğer masraflar hakkında da bilgi alınacak. Böylece kişinin muhtaçlık durumu tespit edilerek yardım yapılacak.
FARUK ERDEM/TAKVİM