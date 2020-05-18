Son dakika: Devletten 1000 TL destek! 3. fazda yardım başvurusu nasıl yapılır?

Virüsün etkisini azaltmak için tedbirler alan hükümet bu noktada gelir seviyesi düşük vatandaşlara da karşılıksız olarak 1000'er lira yardım yapıyor. Bu yardımda ilk iki faz ödemeler tamamlanırken üçüncü fazda da ödemeler başladı. Başvurular ise devam ediyor.